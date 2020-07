In base alle ultime notizie diffuse in rete, pare che la soap partenopea di Rai Tre 'Un posto al sole' stia per tornare. A darne notizia è stata proprio la social media manager della soap, Federica Castaldi, che nel corso di una delle tante dirette Instagram con i protagonisti ha dichiarato che molto presto il pubblico potrà rivedere gli abitanti di palazzo Palladini e che, vista la lunga pausa a causa della pandemia, gli episodi andranno in onda tutta l'estate senza interruzioni.

Le parole che fanno ben sperare i telespettatori

Nel corso di una recente diretta su Instagram con Lorenzo Sarcinelli, che nella soap interpreta Patrizio Giordano, la Castaldi, social media manager di Un Posto al Sole, ha dato delle notizie in merito alla messa in onda dei nuovi episodi che a breve andranno in onda.

La donna ha affermato che per 'metà luglio, ci siamo quasi, ce la faremo e torneremo senza interruzioni'.

Senza interruzioni perché la soap andrà in onda anche durante le due settimane centrali di agosto, quando di solito la messa in onda si fermava per la consueta pausa estiva. Questo perché a causa della pandemia che ha colpito l'intera nazione, c'è già stata un'interruzione prolungata della messa in onda degli episodi inediti. La conferma della data ufficiale della messa in onda dovrebbe arrivare anche dai palinsesti televisivi, così da rendere del tutto ufficiale la notizia.

La ripresa di Upas

Dopo l'emergenza coronavirus che ha bloccato tutte le produzioni televisive, la macchina di Un Posto al Sole ha ripreso lentamente a girare.

Tutti gli attori sono scesi in campo nel pieno rispetto delle norme sanitarie imposte dal governo. La soap è stata anche protagonista di una rassegna stampa cartacea pubblicata sul settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Nel reportage sono visibili gli scatti dei vari attori all'opera sul set e da quanto riportato si evince con chiarezza che il triangolo Ferri - Rosato - Giordano sarà ancora una volta il centro delle trame dei nuovi episodi.

Anche la stessa Nina Soldano ha pubblicato alcune storie sui suoi profili social in cui lascia intendere chiaramente che il suo personaggio continuerà a essere legato a quello di Fabrizio Rosato, interpretato da Giorgio Borghetti, e a quello di Roberto Ferri, interpretato da Riccardo Polizzy Carbonelli.

Lo stesso Riccardo invece ha raccontato che tra il suo Roberto e Marina Giordano ci sarà una sorta di bacio 'fantasma', dovuto al rispetto dei protocolli di sicurezza. Ha spiegato che tra i due ci sarà uno sguardo molto intenso ma che alla fine il bacio sarà di natura concettuale. Saranno i telespettatori a dover immaginare l'accaduto, quasi come si faceva un tempo per il cinema muto.