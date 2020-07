Prosegue su Rai 3 l'appuntamento con Un posto al sole, la celebre soap napoletana che dal 1996 tiene compagnia a circa un milione di fedeli telespettatori. Anche nel corso degli episodi che andranno in onda la prossima settimana, dal lunedì 20 a venerdì 24 luglio 2020, non mancheranno i colpi di scena. Nel dettaglio, gli spoiler rivelano che Filippo Sartori cercherà il sostegno di Serena Cirillo. Fabrizio Rosato e Roberto Ferri, invece, avranno dei momenti di tensione. Infine Eugenio Nicotera interrogherà Alberto Palladini per avere informazioni sul boss Tregara.

Un posto al sole, anticipazioni 20-24 luglio: momenti di tensione tra Fabrizio e Roberto

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate in onda dal 20 al 24 luglio, rivelano che Filippo Sartori cercherà di ridare un po’ di tranquillità alla piccola figlia Irene. Intanto, Marina proverà a placare la tensione che si è creata tra Fabrizio e Roberto, mentre Eugenio entrerà sempre di più in crisi con Viola. Alberto e Clara presenzieranno al pranzo che si terrà a Palazzo Palladini: in questa occasione Patrizio resterà molto affascinato dalla bella ragazza. Angela deciderà di fare un regalo a Viola, la quale non reagirà bene alla sorpresa. La Giordano, ancora in difficoltà nel gestire la situazione tra l'attuale fidanzato e l'ex marito, farà una proposta a Ferri che potrebbe rivelarsi un passo falso.

Nel frattempo, Guido chiederà a Silvia e Mariella di invitare Dolly al matrimonio, ma la situazione non andrà come aveva previsto il futuro sposo. Infatti, tra Alteri e la sorella di Assunta ci sarà un momento di tensione. Infine, la giovane Bruni ritroverà una sua vecchia amicizia prima di riprendere a lavorare.

Eugenio interroga Alberto su Tregara, Filippo chiede aiuto a Serena

Nei nuovi appuntamenti di Un posto al sole in programma la prossima settimana (20-24 luglio) su Rai 3, Nicotera proverà a ottenere informazioni importanti su Tregara interrogando Alberto. Quest'ultimo, infatti, dovrà decidere se mettere a rischio la sua vita rivelando al magistrato quello che sa sul boss oppure nascondere la verità.

Filippo cercherà il sostegno di Serena nella sua lotta contro Roberto, ma la Cirillo non saprà come aiutarlo. Viola, nel il giorno del suo compleanno, riceverà una dimostrazione d'amore da parte di tutta la sua famiglia. Patrizio lascerà ben intendere a Clara che si è infatuato di lei, mentre Eugenio continuerà a mettere sotto torchio Palladini. Per finire, Marina sarà dispiaciuta dalle discussioni tra Roberto e Sartori, ragion per cui proverà a trovate un accordo con Ferri riguardo al chartering. In attesa di vedere questi colpi di scena in televisione, ricordiamo che è possibile rivedere tutti gli episodi online sul sito di Rai play, oppure scaricando l'applicazione gratuita per tablet e smartphone.