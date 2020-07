Il countdown ormai è giunto al termine: lunedì 13 luglio andranno in onda gli episodi inediti di Un posto al sole. In un nuovo promo che Rai 3 sta trasmettendo in queste ore si possono notare alcuni dettagli inerenti le nuove trame della soap opera partenopea. Se il primo video promozionale aveva anticipato il matrimonio tra Guido e Mariella in un clima tutto sommato festoso, in questo nuovo breve filmato l'atmosfera risulta più cupa. Nella nuova clip vengono mostrati diversi personaggi, ma l'attenzione si concentra su due protagonisti coinvolti in una situazione di pericolo. In un breve spezzone viene mostrata una sparatoria all'interno di una corsia d'ospedale durante la quale Eugenio Nicotera prontamente si frappone tra Susanna e le pallottole.

Il destino di Susanna

Si è creata una certa apprensione attorno al personaggio di Susanna Picardi in questi giorni. Quest'ultima sarà coinvolta in un agguato camorristico insieme a Eugenio (Paolo Romano), inoltre il personaggio interpretato da Agnese Lorenzini non compare né nel primo promo né all'interno delle prossime anticipazioni. Nonostante ciò, però, sembra che la ragazza uscirà illesa dall'attentato, procurandosi solo un grande spavento.

Il filmato, che sta andando in onda su Rai 3 in queste ore, è breve e non fornisce molti dettagli, ma la sensazione è che Susanna riuscirà a salvarsi soprattutto grazie all'intervento tempestivo del magistrato che si frapporrà tra lei e il killer. Quanto al destino di Nicotera, su di lui non ci sono mai stati dubbi, dal momento che compare in tutte le prossime anticipazioni di Un posto al sole, pronto ad ingaggiare una battaglia contro il boss Mariano Tregara (Lello Giulivo).

L'analisi del promo di Un posto al sole

Nel breve promo compaiono molte immagini delle ultime puntate andate in onda prima della pausa, alternate da alcuni frammenti dei prossimi episodi. Tra le varie scene inedite si possono notare degli spezzoni riguardanti Serena (Miriam Candurro) e Leonardo (Erik Tonelli), segno di un feeling sempre più forte tra i due, oltre alla presenza di Cristiana (Debora Franchi) sempre più coinvolta nella vita di Filippo (Michelangelo Tommaso).

Infine viene mostrato l'attentato in cui un killer, spacciatosi per infermiere, comincia a sparare in una corsia di ospedale. Nella sparatoria vengono coinvolti Eugenio e Susanna, ma l'uomo proteggerà la ragazza col suo stesso corpo e ciò potrebbe aprire la strada a nuovi scenari futuri.