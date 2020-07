Un posto al sole nei prossimi episodi darà spazio ancora una volta alla vicenda Tregara con Eugenio che arriverà probabilmente ad un punto di svolta grazie a Susanna. Le trame inerenti le puntate in onda dal 3 al 7 agosto, svelano che l'avvocato Picardi fornirà involontariamente una pista importante per le indagini al magistrato. Nel frattempo, Niko si renderà conto che la sua futura consorte nutre non pochi dubbi sulle imminenti nozze mentre Alberto scoprirà il punto debole di Nicotera. Infine, Mariella e Guido aiuteranno Massaro a riconquistare Bice e Franco avrà un alterco con Giulia.

Un posto al sole, spoiler a 7 agosto: Niko si accorge dei dubbi di Susanna

Gli spoiler di Un posto al sole dal 3 al 7 agosto, ci dicono che Niko non potrà fare a meno di notare che Susanna nutre dei dubbi sul loro futuro matrimonio. Intanto, Marina si getterà a capofitto nel lavoro per dimostrare di essere all'altezza del ruolo di amministratore delegato dei cantieri. Tuttavia, Fabrizio troverà il modo giusto per starle vicino. Poco dopo, Guido e Mariella diventati da poco marito e moglie, si prepareranno a trascorrere la loro prima notte di nozze, ma riceveranno una visita inaspettata che rovinerà i loro piani. Intanto, Susanna seppur ancora turbata da Eugenio cercherà in tutti i modi di rassicurare Niko mentre Guido e Mariella dovranno decidere se aiutare o meno Massaro a riconquistare sua moglie Bice.

Un posto al sole: Serena penserà a Filippo

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 7 agosto, rivelano che Guido e Mariella dopo averci pensato a lungo decideranno di dare una mano a Sergio e proveranno a farlo far pace con Bice dirottando la rabbia di quest'ultima su di un'altra persona. Poco dopo, Franco cancellerà per errore un programma registrato da Giulia, la quale sempre più dipendente dalla tv spazzatura, si arrabbierà moltissimo ed i due finiranno per avere un alterco piuttosto sgradevole.

Nel frattempo, Alberto affronterà apertamente Patrizio mentre Serena ripenserà in maniera nostalgico a Filippo. Il Sartori, invece, passerà alcuni giorni con la piccola Irene. Nel frattempo Silvia non potendone più del menefreghismo di Rossella e Michele, i quali non la aiutano nelle faccende domestiche, esigerà una collaborazione maggiore da parte loro.

Riuscirà ad ottenerla?

Un posto al sole: Susanna aiuta Eugenio con le indagini

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, vedremo Susanna aiutare Eugenio con le indagini seppur in maniera del tutto involontaria. La giovane, infatti, avrà un'intuizione e fornirà al magistrato un elemento molto importante per poter incastrare il boss Tregara. Nel frattempo, Alberto farà una scoperta che potrebbe tornargli molto utile. L'avvocato Palladini, infatti, sempre più pressato da Nicotera, capirà qual è il punto debole del magistrato sul quale potrà puntare. Poco dopo, Patrizio deciderà di confidarsi con una persona che però risulterà essere la meno adatta mentre Irene inizierà a risentire e non poco della separazione dei suoi genitori.

In fondo, anche Filippo e Serena non sembreranno molto sicuri e felici delle scelte compiute nell'ultimo periodo.