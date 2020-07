Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda dal 14 al 18 luglio su Canale 5 ci saranno diverse novità. Invece, domenica 12 e lunedì 13 luglio verranno trasmesse puntate in replica.

Negli episodi inediti, Genoveva Salmeron farà ritorno a sorpresa ad Acacias 38, ma non sarà da sola. Infatti, la donna si sarà sposata con Alfredo Bryce. Nel frattempo, Ramon Palacios fingerà di essere invalido per aiutare Antonito ad evitare il servizio militare. Infine, l'avvocato Felipe Alvarez Hermoso indagherà sul conto di Genoveva ed il suo nuovo marito e le dirà di essere a conoscenza del fatto che lei e il defunto Alday erano braccati da Cristobal.

Genoveva caccerà di casa Ursula

Felicia dirà ad Emilio di tenere d'occhio un cliente che potrebbe spacciare delle banconote false. Il giovane riconoscerà l'uomo: si tratta di Victoriano. Invece, Ramon dirà ad Antonito che l'unico modo per evitare il servizio militare è quello di appellarsi ad un articolo di legge; Palacios senior dovrà fingersi invalido per aiutare il figlio.

Genoveva farà ritorno nel paesino spagnolo dopo un po di tempo e lo farà in compagnia del suo nuovo marito Alfredo. La vedova di Samuel sorprenderà Ursula in casa sua e così deciderà di mandarla via in malo modo. A quel punto, la donna confesserà alle altre domestiche di aver mentito e di non aver trovato nessun impiego e così Agustina la ospiterà in soffitta.

Nel frattempo, Antonito e Lolita si prepareranno all'ispezione dell'ispettore dell'esercito, ma l'anello al dito di Ramon potrebbe mandare all'aria il loro piano. Intanto, Emilio metterà in guardia Cinta su Victoriano, ma la ragazza sottovaluterà il pericolo e si ritroverà chiusa in macchina con l'uomo che le farà delle avance.

Felipe indagherà su Genoveva e Alfredo

Susana sospetterà che tra la domestica Carmen e Ramon ci sia una relazione, ma la donna negherà tutto. Nel mentre, Salmeron presenterà il suo nuovo marito a tutti gli abitanti del paesino spagnolo.

Carmen cercherà di mediare tra Antonito e Ramon, ma senza risultato.

Poco dopo, Alfredo metterà pressioni a Genoveva affinché rispetti il loro accordo e così organizzerà una colazione con tutti i vicini. Infine, Felipe indagherà sul rapporto tra Salmeron e il suo nuovo marito e dirà alla donna di sapere dell'esistenza di Cristobal.

Non ci resta che aspettare la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire ulteriori novità sulla soap opera spagnola Una vita. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere in diretta tutte le puntate, potrà recuperarle mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.