Le anticipazioni della soap opera Una vita per le puntate che vanno in onda dal 3 all'8 agosto 2020 rivelano che Genoveva e Alfredo tentano di approfittarsi della buona fede di Rosina e Liberto per sottrarre loro del denaro. Ursula si prende cura di Rosina, ma la perfida Dicenta non ha buone intenzioni, anzi, come al solito i suoi scopi sono tutt'altro che caritatevoli. Agustina scopre di essere gravemente malata e si confida con Dicenta. Quest'ultima la spinge a togliersi la vita per evitare di andare incontro a una sofferenza inutile.

Le puntate di Una vita andranno in onda alle ore 2 e 10 del pomeriggio su Canale 5 e poi il sabato in prima serata su Rete 4.

Una vita: Genoveva e Alfredo manipolano Rosina e Liberto

Nella soap opera Una vita, nelle puntate dal 3 all'8 agosto, Genoveva e Alfredo cercano di manipolare Liberto e Rosina sottraendo loro del denaro: i due vogliono convincere la coppia a investire nella banca americana. Felipe domanda aiuto a Ramon, l'uomo non se la sente di investire i suoi soldi senza riflettere e chiede consiglio all'amico di sempre. Genoveva, al fine di evitare che Ramon scopra quanto da lei orchestrato, rapisce Milagros. Nella puntata del 4 agosto Ursula sembra mostrare un cuore d'oro: Agustina è molto malata e la perfida Dicenta se ne prende cura.

Ella nasconde un segreto, la sua voglia di stare vicino alla domestica, ha in realtà un secondo fine.

Nella puntata trasmessa il 5 agosto con l'aiuto di Carmen, che fa da tramite, Ramon e Milagros riescono a creare una parvenza di rapporto tra di loro. Milagros è la figlia che Ramon ha avuto dalla compianta Trini e, dopo molti anni lontana dal padre, l'uomo fatica a riconoscerla. Egli cerca di riavvicinarsi alla figlia regalandole un giocattolo; quest'ultimo non sortisce l'effetto sperato.

Carmen, grazie alla dolcezza e all'amorevolezza che la contraddistinguono, riesce a riunire Ramon con sua figlia. Avviene così che Palacios vede i suoi rapporti con la domestica migliorare di conseguenza.

Una vita: Ramon vuole fare sentire Carmela parte della famiglia, Agustina prova a togliersi la vita

Nella puntata di Una vita che va in onda il 7 agosto è possibile scoprire che il rapimento di Milagros ha generato non poca preoccupazione, ma quando la bambina torna a casa il sereno torna in casa Palacios. Genoveva, però, è già riuscita a sostituire la relazione fatta da Ramon con una falsa; la banca americana sembra, infatti, una realtà solida e sicura della quale Felipe può fidarsi e nella quale può investire i suoi soldi. Ramon decide di invitare Carmen a una cena al fine di farla sentire parte della sua famiglia.

Nella puntata di Una vita dell'8 agosto, Agustina, molto malata, cerca di togliersi la vita buttandosi dalla finestra a causa di Ursula che le fa credere di essere stata abbandonata da tutti.

La donna, in questo modo, si sente sola al mondo e le parole di Ursula la spingono a compiere il brutto gesto. Dicenta crede sia morta, ma un carro colmo di paglia ha attutito la caduta e la domestica riesce a sopravvivere. Agustina fortunatamente si salva ma le sue condizioni di salute sono gravi e viene sottoposta a un intervento.

Intanto Alfredo cerca di convincere tutta Acacias a investire dei soldi nella banca americana. Felipe e Ramon sono gli unici a sottrarsi a questa proposta, i due non si fidano di Genoveva. Alfredo chiede addirittura un prestito ad Alfredo pur di partecipare a quello che crede essere un affare. Perfino Antoñito è pronto a tutto per entrare nell'affare, anche a vendere il brevetto delle macchine per il caffè.