Le anticipazioni della puntata serale di Una vita in onda sabato 4 luglio alle 21:25 su Rete 4 fanno luce sulle conseguenze della dipartita di Samuel. Un imprevisto metterà alla prova i nervi di Antonito, preoccupato per il suo futuro dopo l'arrivo di una lettera in portineria. Ramon si allarmerà abbastanza e proverà a trovare una soluzione per evitare che suo figlio corra un grande pericolo. Carmen si sentirà messa da parte e, non sentendosi all'altezza della compianta Trini, si chiuderà in sé stessa.

Intanto, Cinta continuerà a rifiutarsi di condividere il palco con Bellita. madre e figlia sembrano essere rivali sul piano artistico, oltre che personale.

A movimentare le acque sarà Hipolito: se la Dama del mistero non soddisferà il pubblico che la reclama, la sua carriera può considerarsi finita. Mentre tutti i vicini sono impegnati nella commemorazione per ricordare Trini e Celia, Genoveva si comporterà in maniera molto strana.

Una Vita, serale di sabato 4 luglio su Rete 4

Calle Acacias ha dovuto salutare per sempre due protagonisti maschili. Eduardo, marito di Lucia, è spirato in piazza dopo aver bevuto un bicchiere di acqua offerto da Ursula. Si scoprirà poi che è stata proprio Dicenta ad avvelenarlo, così da liberare Lucia da un peso diventato ormai insopportabile. Samuel invece è stato freddato da Cristobal, giusto al quartierino per Genoveva che, grazie all’eroico gesto del consorte, è ancora viva.

Nella puntata serale di Una Vita di sabato ci sarà spazio anche per altre complicate dinamiche familiari. Cinta verrà minacciata da Hipolito, che non prenderà affatto bene la decisione della giovane di non esibirsi al fianco di sua madre. Il pubblico in fermento chiamerà a gran voce la Dama del mistero, mentre Josè capirà di essere abbastanza ''arrugginito'', lasciando che ad accompagnare musicalmente Bellita sia un musicista più giovane.

La prognosi del dottor Echevarria

Stando alle anticipazioni della puntata serale di Una Vita in onda sabato 4 luglio su Rete 4, Telmo e Ursula verranno chiamati con urgenza dal medico. Il dottor Echevarria non avrà buone notizie per loro. I risultati delle ultime analisi di Lucia non lasciano dubbi: le mancano pochi giorni.

Facendosi coraggio, la sventurata Alvarado vorrà assicurarsi che Telmo si occupi di Mateo, che verrà a sapere di essere suo figlio. A Calle Acacias si celebrerà un rito per ricordare le amate Trini e Celia. Nonostante si sia riappacificato con lui, Felipe non accetterà l'invito di Ramon, che ne resterà piuttosto deluso.

Una lettera per Palacios nella puntata di Una Vita

Il comportamento di Genoveva metterà i brividi. Dopo aver salutato per sempre Samuel, non vorrà che nessuno dei vicini si avvicini a lui. Sarà lei a vegliarlo e ad accompagnarlo al Campo Santo. Mentre guarda la sua foto, gli prometterà di vendicarlo. Chi non l'ha aiutato assaggerà la sua vendetta.

Infine, nella puntata serale di Una Vita che andrà in onda sabato 4 luglio su Rete 4, in portineria arriverà una strana lettera indirizzata ad Antonito.

Ramon apprenderà che si tratta della chiamata alla guerra in Africa. Disperato, Palacios si ingegnerà per trovare un modo atto a evitare che il figlio vada incontro a morte certa.