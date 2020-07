Grandi novità in arrivo per gli appassionati di Una vita nel corso delle prossime settimane, dove verrà alla luce un segreto su Alfredo Bryce. Da quanto riportano le trame spagnole della soap tv infatti, si scoprirà che il banchiere è omosessuale e ciò si scoprirà grazie ad alcuni scatti compromettenti entrati in possesso di Genoveva. L'amante di Alfredo non sarà altri che Eladio, il fratello di Marlen, l'amica di Genoveva, uccisa proprio da quest'ultima. Non passerà molto tempo prima che Eladio faccia la sua comparsa ad Acacias, pronto a viversi la sua storia d'amore con il banchiere.

Genoveva scopre che Alfredo è omosessuale nelle prossime puntate di Una vita

Un grande segreto su Alfredo verrà svelato nel corso delle prossime puntate di Una vita nelle quali Genoveva entrerà in possesso di alcuni scatti che ritraggono il marito in atteggiamenti intimi con Eladio, il fratello di Marlen. La nuova dark lady della soap scoprirà che Alfredo è omosessuale e deciderà di usare questa informazione a suo vantaggio. In primis, la donna si sbarazzerà dell'amica Marlen avvelenandola, in modo che quest'ultima non utilizzi gli scatti per ricattare Alfredo. Il banchiere infatti, sarà una pedina fondamentale per la buona riuscita del piano di vendetta di Genoveva ai danni dei vicini di Acacias.

Eladio è il giovane amante di Alfredo Bryce

Tolta di mezzo Marlen, Genoveva Salmeron e Alfredo Bryce potranno concentrarsi sul piano atto a ridurre in miseria gli abitanti di Acacias. Dalle anticipazioni su ciò che è già andato in onda in Spagna infatti, Alfredo riuscirà a convincere la maggior parte dei vicini a investire il loro denaro nell'affare del Banco americano, con la promessa che i loro risparmi sarebbero triplicati nel giro di breve tempo.

Sarà in seguito a vari accadimenti, tra cui anche un incidente stradale in cui verrà coinvolto Ramon, che i telespettatori di Una vita faranno la conoscenza di Eladio, il giovane amante di Alfredo.

Una vita, trame puntate spagnole: l'amante di Alfredo arriva nel quartiere

Il fratello di Marlen farà la sua comparsa ad Acacias nel corso delle prossime puntate di Una vita e lo farà con lo scopo di vivere la sua storia d'amore con Alfredo.

Da quanto si apprende, Genoveva non impedirà gli incontri intimi tra i due amanti, ma anzi li faciliterà permettendo ai due di incontrasi nella sua stessa abitazione. Una relazione clandestina quella tra Eladio e Alfredo che potrebbe cambiare gli scenari nella soap tv iberica.

In attesa di ulteriori dettagli su Eladio e Alfredo, si ricorda che la soap tv Una vita va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 alle 14:10, mentre il sabato è previsto un appuntamento serale su Rete 4 in prima serata.