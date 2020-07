Nelle trame attuali della soap opera Una vita è già entrato in scena un nuovo personaggio legato a Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Si tratta di Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz), uno dei soci di una banca americana non sicura che diventerà l’antagonista della quinta stagione della serie tv poiché farà cadere in rovina l’intero quartiere di Acacias 38.

La new entry avrà un lato oscuro che verrà a galla grazie all’arrivo di Marlen (Elisabeth Altube) nel paese iberico, la misteriosa donna a cui la vedova di Samuel Alday ha inviato del denaro in passato. La darklady grazie alla sua amica sorprenderà il nuovo compagno in atteggiamenti intimi con un uomo chiamato Eladio.

A gran sorpresa Genoveva darà il suo consenso al banchiere, per portare avanti la sua storia d’amore segreta.

Una vita, spoiler: Alfredo ricorda a Genoveva di dover rispettare il loro accordo

I telespettatori italiani hanno già fatto la conoscenza di Alfredo Bryce, un banchiere giunto ad Acacias 38 al fianco di Genoveva Salmeron. Gli spoiler spagnoli rivelano che quest’ultima nei prossimi episodi farà capire la vera ragione per cui è ritornata nel quartiere iberico. La darklady ancora sofferente per aver perso il marito Samuel Alday, continuerà a nutrire odio nei confronti dei cittadini poiché con il loro aiuto avrebbero potuto cambiare la tragica sorte del gioielliere. La perfida donna, desiderosa di vendetta, si servirà della complicità del nuovo compagno Alfredo, con cui nasconderà un segreto.

Con il passare dei giorni i fan scopriranno che quest’ultimo e Genoveva hanno stretto un patto prima di mettere piede nella cittadina iberica. Sarà proprio la new entry a ricordare alla consorte di dover mantenere la promessa fatta, con una minaccia.

Arriva Marlen ad Acacias 38, Salmeron apprende dell’omosessualità di Bryce

Successivamente i Bryce non si comporteranno come due persone sposate, visto che pur condividendo lo stesso tetto dormiranno in stanze diverse. Genoveva e Alfredo faranno capire chiaramente di aver convolato a nozze per convenienza, ma soprattutto con l’obiettivo di farla pagare a tutti i residenti di Acacias 38.

A questo punto Salmeron farà una scoperta sconvolgente sul conto del nuovo marito, nell’istante in cui cercherà di convincere la sua amica Marlen appena arrivata in paese ad andarsene via. Per merito di quest’ultima, Genoveva entrerà in possesso di alcune foto in grado di compromettere la reputazione di Alfredo.

Nello specifico, negli scatti incriminati, il banchiere si scambierà un bacio con un altro uomo. Salmeron, anche se rimarrà spiazzata quando apprenderà dell’omosessualità del consorte, gli consentirà di continuare a viversi la sua tresca clandestina con il giovane Eladio. Nel contempo Alfredo, per rispettare gli accordi stretti con la moglie, farà il possibile per sbarazzarsi di Cristobal Cabrera, l’uomo che ha messo fine all’esistenza di Samuel.