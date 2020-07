Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, ambientata in un quartiere cittadino della Spagna dei primi decenni del 1900. Le trame di cui parleremo si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 20 al 25 luglio 2020, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14.10 e in prima serata su Rete 4 il sabato sera.

Le vicende di questa settimana saranno interamente incentrate sulle indagini che farà Felipe su Genoveva ed il nuovo marito, sui tentativi di Antonito di evitare il servizio di leva obbligatorio e sulle notizie che Jose riceverà dall'Argentina.

Emilio esce di prigione

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che dopo aver visto Genoveva insieme al suo nuovo marito Alfredo, Felipe inizierà a nutrire forti dubbi sulla natura del rapporto che unisce la coppia. Convinto delle sue idee, l'uomo inizierà a fare delle ricerche per scoprire la verità che si cela dietro l'unione inaspettata della Salmeron con Bryce. Dalle prime indagini effettuate, Felipe verrà a sapere dell'esistenza di Cristobal e lo riferirà a Genoveva. Nel frattempo, Emilio verrà scarcerato e farà rientro ad Acacias per la felicità di tutti i suoi conoscenti che lo accoglieranno come un vero e proprio eroe. Antonito sarà sempre più deciso ad evitare la chiamata alle armi obbligatoria.

Poco dopo però, in preda all'ansia causata dalla situazione, il giovane finirà per litigare animatamente con Ramon. Il litigio col padre e l'impossibilità apparente di non poter evitare l'arruolamento, spingeranno Antonito ad iniziare lo sciopero della fame.

Il telegramma di Osvaldo

Sempre più preoccupato per l'incolumità degli abitanti del quartiere, Felipe andrà a trovare Liberto per informarlo delle sue ricerche.

L'avvocato, infatti, riferirà all'amico di temere che Genoveva ed Alfredo abbiano fatto ritorno ad Acacias per fare del male a qualcuno dei suoi abitanti. Prima di andarsene, Felipe chiederà a Liberto di escogitare un piano per difendersi dai possibili attacchi della Salmeron. Nel frattempo, Jose riceverà un telegramma abbastanza preoccupante da Osvaldo.

L'uomo, infatti, non è riuscito a risolvere i suoi problemi finanziari in Argentina e vorrebbe un aiuto dall'amico. Emilio si dedicherà ad una nuova iniziativa, organizzando dei pomeriggi danzanti.

Le vicine di Acacias continueranno a sentirsi in colpa per ciò che è successo a Samuel Alday e decideranno di recarsi da Genoveva per chiederle perdono e alleggerire le loro coscienze. Alfredo Bryce minaccerà nuovamente la Salmeron, intimandogli di rispettare il patto che avevano stabilito prima di rientrare nel quartiere. Carmen verrà a sapere che l'ispettore militare vorrebbe arrestare Antonito, usando una vile trappola. Decisa più che mai ad evitare l'arresto del giovane, la donna correrà nella sua bottega per informarlo prima che sia troppo tardi.