Le anticipazioni settimanali di Una vita, riguardanti ciò che andrà in onda dal 19 al 25 luglio su Canale 5 a partire dalle 14:10, annunciano che le trame saranno incentrate sulla nuova coppia formata da Genoveva e dal neo marito Alfredo Bryce. I due trameranno qualcosa, tanto da far insospettire sin da subito Felipe. Ad Acacias, oltre allo scompiglio creatosi dopo il ritorno di Genoveva, ci sarà anche la preoccupazione di Antonito, il quale arriverà a fare lo sciopero della fame pur di non arruolarsi nell'esercito. Cinta, invece, verrà salvata dalle avance di don Victoriano da Emilio, il quale verrà visto come un eroe da tutti gli abitanti di Acacias.

Felipe sospetta che Genoveva e Alfredo stiano tramando qualcosa

Nel corso delle nuove puntate di Una vita, Genoveva e Alfredo porteranno scompiglio nel quartiere di Acacias. L'inaspettato ritorno della donna con il neo marito ha destato la curiosità dei vicini che, tra le altre cose, vorranno scusarsi con lei per quanto accaduto il giorno del decesso di Samuel. Dalle anticipazioni si evince che Felipe sarà alquanto dubbioso sulla coppia e ne parlerà con Liberto. L'avvocato, infatti, avrà il timore che gli abitanti del quartiere siano in pericolo, per questo motivo deciderà d'indagare.

Una vita, trame 19-25 luglio: Antonito fa lo sciopero della fame

Mentre Felipe cercherà di capire i reali motivi del ritorno di Genoveva nel quartiere, Antonito sarà disperato all'idea di arruolarsi e lasciare Lolita.

L'uomo incolperà Ramon per non aver impedito il suo arruolamento e sarà furioso con il padre anche per avergli nascosto la sua relazione con Carmen. Antonito cercherà in ogni modo di evitare la partenza, arrivando a fare la sciopero della fame.

Alfredo minaccia Genoveva nelle prossime puntate di Una vita

Carmen, venuta a sapere che l'ispettore dell'esercito ha intenzione di arrestare Antonito, correrà alla bottega di Lolita per avvertirlo. Alfredo arriverà a minacciare Genoveva, affinché rispetti il loro patto. José riceverà cattive notizie dall'Argentina.

Da quanto si apprende l'uomo non è ancora riuscito a risolvere i problemi economici della famiglia Dominguez. Emilio invece, dopo aver salvato Cinta dalle grinfie di don Victoriano, deciderà di organizzare pomeriggi danzanti al Nuovo Secolo XX.

In attesa di scoprire cosa stanno tramando i coniugi Bryce, si ricorda che Una vita va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 alle 14:10, mentre il sabato l'appuntamento è su Rete 4 in prima serata. Su Mediaset Play sono invece disponibili le puntate già trasmesse.