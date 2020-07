La dolce Camino Pasamar (Aria Bedmar) sarà al centro delle vicende ambientate nella soap Una vita. Gli spoiler spagnoli, infatti, anticipano che verrà a galla il segreto della famiglia di Felicia (Susana Sotelo), la proprietaria del ristorante Nuovo Secolo XX: infatti, durante l'evolversi della trama verrà coinvolto anche il vigilante Cesareo (Cesar Vea), il quale comincerà a fare delle indagini sul conto della sorella di Emilio (Josè Pastor).

Una vita: Cesareo sente Camino parlare

Tutto comincerà quando Cesareo inizierà a mostrare un certo interesse per Camino. Il vigilante di Acacias 38, a questo punto chiederà a Felicia il motivo del mutismo della figlia.

Le anticipazioni del capolavoro di Aurora Guerra raccontano che la sorella di Emilio acquisterà fiducia, tanto da accettare di danzare con l'uomo durante un party organizzato dal fratello al ristorante Nuovo Secolo XX per fare colpo su Cinta. Alla fine la Pasamar si lascerà andare, lanciandosi in balli sfrenati. Ma ecco arrivare il colpo di scena: il vigilante sentirà la giovane implorare qualcuno di lasciarla andare durante il sonno. Per questo motivo, Cesareo correrà a chiedere spiegazioni a sua madre che però cercherà di sminuire il problema. A tal proposito Felicia gli confesserà che Camino non può parlare, riuscendo a emettere solo pochi suoni gutturali.

La famiglia di Felicia nasconde un segreto

Secondo le trame di Una vita si scopre che Cesareo non si darà per vinto in quanto sicuro di aver sentito parlare Camino. L'uomo, a questo punto, comincerà a fare delle esplicite domande alla giovane per provocarla. Purtroppo la sorella di Emilio interromperà il discorso, sottraendosi all'interrogatorio del vigilante.

Col passare del tempo si scoprirà che la famiglia di Felicia sta nascondendo un segreto. In dettaglio, la ristoratrice obbligherà il figlio a sorvegliare le mosse di sua sorella in modo che non resti mai sola con Cesareo. Poi la ristoratrice sottolineerà che il conoscente non dovrà mai venire a sapere quello che è successo alla loro congiunta.

La Pasamar ha perso la voce dopo un abuso

Successivamente emergerà il reale motivo del mutismo di Camino. Ebbene sì, i seguaci scopriranno che la ragazza aveva perso la voce dopo essere stata abusata da un certo Federico, il figlio di un ricco possidente terriero. Emilio aveva deciso di vendicare la sorella una volta ritrovata in stato catatonico. Per questo motivo, il Pasamar aveva ucciso il giovane, obbligando tutta la famiglia alla fuga. Purtroppo il gesto del figlio di Felicia era stato spiato da un certo Ledesma, un pericoloso testimone che giungerà ad Acacias 38 per ricattarli. In questo modo si apre una nuova story-line, che terrà col fiato sospeso i fan della soap opera iberica.