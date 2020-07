Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola "Una vita", nelle puntate che andranno in onda in Spagna da lunedì 13 a venerdì 17 luglio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Mendez proseguirà le indagini per l'omicidio di Velasco e continuerà a sospettare di Genoveva Salmeron. Nel frattempo, Liberto incontrerà Felipe per raccontargli tutta la verità sulla moglie.

Mendez sospetterà di Genoveva per l'omicidio di Velasco

Bellita Del campo riceverà un telegramma dall'Argentina da sua figlia Cinta che racconterà alla madre di aver quasi abortito.

La cantante non vorrà più che la ragazza resti da sola e così progetterà con Felicia di accompagnare i suoi figli in questa fase. Inoltre, la donna dovrà sempre rispondere ad un invito reale.

Intanto, Casilda parlerà con il commissario Mendez e insisterà sul fatto che l'uomo dovrà riaprire il caso sulla morte di Marcia, in quanto il crimine non può rimanere impunito e chi l'ha uccisa deve pagare. Nel mentre, Ramon osserverà Antoñito intrattenersi con i servitori più di quanto dovrebbe. Proprio per questo motivo, il Palacios deciderà insieme a Lolita di parlargli in modo che possa cambiare atteggiamento, così da non farsi lusingare da qualcuno che vuole solo essere il suo vice.

Poco dopo, Servante riceverà la triste notizia che Bellita non potrà cantare di fronte al re e quindi nemmeno Jacinto potrà esibirsi.

Invece, Genoveva cercherà di eludere tutte le domande di Mendez, riguardo alla morte di Velasco e cercherà di impedire che suo marito Felipe ritorni al lavoro. Infatti la donna avrà paura che Alvarez Hermoso ricordi qualcosa del passato che potrebbe comprometterla.

Liberto dirà tutta la verità a Felipe

Liberto invece non riuscirà a capacitarsi dell'amnesia di Felipe e del fatto che l'uomo non conosca la verità sulla sua consorte. Proprio per questo motivo l'uomo deciderà, insieme a Ramon e Rosina, che dovranno aprire gli occhi al loro amico, riguardo le menzogne di Genoveva.

Poco dopo arriveranno ad Acacias 38 diverse donne che saranno interessate al giovane deputato Antoñito, però la moglie di quest'ultimo le spaventerà.

Intanto Alodia soffrirà al pensiero che Jose e Bellita la metteranno da parte quando andranno in Argentina, ma in realtà i coniugi la vorrebbero come cameriera, però il terrore della donna per le navi complicherà il viaggio della famiglia Dominguez.

Poco dopo, un ladro entrerà nel caseificio per rubare tutti i profitti. Nel mentre, Liberto sarà pronto a dire tutta la verità a Felipe e Genoveva sentirà suo marito dire di non voler ascoltare cosa il suo amico avrà da dirgli. Nonostante ciò, Salmeron avrà altre preoccupazioni, troverà alcuni ritagli di notizie sull'omicidio di Marcia, quindi qualcuno la starà perseguitando.