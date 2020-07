Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda alle 14:10 su Canale 5 da domenica 19 a sabato 25 luglio ci saranno tantissime novità. In particolare Alfredo Bryce, il nuovo marito di Genoveva Salmeron, stringerà un patto con la donna per vendicarsi dei vicini di Acacias 38, però minaccerà la consorte. Intanto Antonito sarà sempre più disperato e farà di tutto pur di evitare il servizio militare.

Felipe indagherà sul rapporto tra Genoveva e Alfredo

Don Victoriano continuerà a sedurre Cinta però arriverà Emilio a salvarla e deciderà finalmente di dichiararsi con la donna.

Nel mentre Alfredo porterà scompiglio nel quartiere di Acacias 38 e Antonito sarà sempre più convinto che dovrà arruolarsi a causa di Ramon. Proprio per questo motivo interverrà Lolita per far trovare un punto di incontro ai due.

Intanto Felipe Alvarez Hermoso non sarà per niente convinto dal matrimonio tra Genoveva e Alfredo e inizierà ad indagare sul loro rapporto. Poco dopo l'avvocato dirà a Salmeron di essere a conoscenza dell'esistenza di Cristobal. Invece Emilio, dopo la scarcerazione, farà ritorno nel quartiere e verrà accolto come un eroe.

Antonito non ne vorrà sapere di arruolarsi nell'esercito

Antonito non vuole svolgere il servizio militare e la sola chiamata alle armi lo terrorizza.

Proprio per questo motivo il giovane sarà molto nervoso e si scontrerà nuovamente con Ramon. Il marito di Lolita sarà sempre più disperato e così farà uno sciopero della fame. Nel mentre Felipe confiderà a Liberto di aver indagato su Genoveva e suo marito, perché teme che tutti gli abitanti di Acacias 38 siano in pericolo.

Infatti l'avvocato dirà all'amico di fare molta attenzione e dovranno ragionare insieme su come tenere d'occhio Bryce e sua moglie.

Le vicine di Acacias si sentiranno in colpa per la morte di Samuel

Intanto Emilio torna un uomo libero e deciderà di intraprendere una nuova attività: organizzerà dei pomeriggi di ballo.

Nel frattempo le vicine di Acacias avranno i sensi di colpa per quanto accaduto a Samuel Alday e andranno da Genoveva per chiederle perdono. Intanto, Alfredo Bryce minaccerà sua moglie e la intimerà a rispettare il patto. Infine Carmen scoprirà che l'ispettore dell'esercito vorrà arrestare suo figlio e gli tenderà una trappola. La donna correrà alla bottega e cercherà di aiutarlo e metterlo in salvo.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate per scoprire ulteriori novità sulla soap opera Una Vita.