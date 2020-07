Momenti duri in arrivo per dei nuovi protagonisti della telenovela Una vita, nelle prossime puntate italiane. Dagli spoiler spagnoli si evince che Felicia Pasamar (Susana Soleto) e Bellita del Campo (Maria Gracia) diventeranno nemiche a causa dei loro rispettivi figli.

Precisamente nel capitolo numero 1.033 la situazione per i Dominguez sarà abbastanza complicata, poiché la moglie di José Miguel farà i conti con la giustizia dopo aver avuto l’ennesimo scontro con la ristoratrice, che non ci penserà due volte a far finire la rivale dietro le sbarre del carcere.

Una vita, spoiler: Bellita sottrae dei clienti a Felicia

Nel corso degli episodi in programma sul piccolo schermo italiano prossimamente, Bellita non vedrà di buon occhio Felicia dopo aver fatto una scoperta. La moglie di José verrà a conoscenza che la Pasamar ha impedito al figlio Emilio di avere una relazione con la sua consanguinea Cinta, per non avere dei parenti artisti. Dopo aver perso le staffe al ristorante Nuovo Secolo XX, Bellita deciderà di sottrarre alla rivale i clienti soliti a prendere parte alle serate di ballo organizzate da Emilio. Nello specifico la consorte di Josè Miguel si servirà della popolarità acquisita da Cinta quando ha rivestito i panni della dama del mistero, per organizzare delle feste nella sua stessa abitazione.

Felicia andrà su tutte le furie quando verrà a conoscenza del cattivo gesto fatto dalla sua vicina, e prometterà di vendicarsi al momento giusto. La Pasamar la farà pagare a Bellita quando tutti i cittadini di Acacias 38 verranno ridotti in povertà, per aver fatto degli investimenti nella banca americana gestita da Alfredo Bryce.

La moglie di José Miguel in arresto, i Dominguez sul lastrico

Intanto Genoveva prenderà le difese del marito, facendo credere ai paesani di aver perso i loro risparmi a causa della banca nazionale di Spagna, per aver negato a quella americana di restituire il denaro ricavato. Tutti gli abitanti truffati compresi i Dominguez protesteranno davanti alla dimora di Alfredo, e nel corso di una giornata per la troppa rabbia lanceranno all'uomo delle uova portate da Rosina che finiranno anche sui capelli di Felicia per mano di Bellita.

Purtroppo quest’ultima verrà arrestata con l’accusa di aver creato scompiglio all’ordine pubblico, e anche se Cinta tornerà ad esibirsi non avrà la cifra necessaria per pagare la cauzione in grado di far scagionare la madre.

A questo punto José venderà alcuni suoi vestiti e oggetti di valore, mentre la giovane Dominguez si recherà al Monte di Pietà per ricevere una moneta in cambio di un orologio d’oro. Agendo in tale maniera padre e figlia riusciranno a far tornare in libertà Bellita, che però precipiterà nella disperazione totale quando verrà a sapere che i suoi familiari versano in delle pessime condizioni economiche a causa di Felicia.