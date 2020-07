Le sorprese e i colpi di scena sono all’ordine del giorno nelle vicende della soap opera spagnola Una vita. Negli episodi della quinta stagione, uno storico personaggio sarà diviso tra due donne. Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) farà breccia nel cuore della sua nuova domestica, mentre fingerà di nutrire un interesse sentimentale per Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

A prendersi una cotta per l’avvocato sarà Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), una fanciulla brasiliana ingaggiata da Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) e Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz) per controllare ogni movimento dell’uomo.

Una vita, spoiler: la nuova domestica di Felipe è una spia di Ursula e Alfredo

Gli spoiler delle puntate provenienti dalla Spagna, annunciano che Agustina commetterà un drastico gesto a causa di Ursula e Genoveva. L’ex istruttrice - dopo essersi alleata con la vedova di Samuel - lascerà intendere alla domestica di Felipe di essere sull’orlo della morte, per colpa di una malattia al sangue in realtà inesistente.

Agustina - pur essendo riuscita a sopravvivere dopo essere stata dimessa dall’ospedale - si vedrà costretta a stare a riposo, a tal punto che Felipe non avrà altra scelta che mettersi alla ricerca di una nuova domestica. Ad incuriosire l’avvocato sarà Marcia, una giovane brasiliana che busserà alla sua porta proprio per trovare un lavoro.

Alvarez Hermoso - dopo aver assunto la forestiera al suo servizio - oltre a darle delle lezioni per permetterle di imparare meglio lo spagnolo, non perderà l’occasione per sentirla cantare.

A questo punto emergerà il vero motivo per cui Marcia si introdurrà a casa di Felipe: è stata mandata da Ursula per poter osservare ogni mossa dell’uomo.

Nonostante ciò quest’ultima non sarà del tutto sincera con Genoveva, poiché le farà credere di non aver ancora trovato la persona adatta. L’anziana donna avrà le idee abbastanza chiare, visto che - agendo in tale maniera - si conquisterà la fiducia di Alfredo che le chiederà di non far sapere a sua moglie che la loro spia si trova già nell’appartamento di Alvarez Hermoso.

Alvarez Hermoso inganna Genoveva, Marcia si rende conto di amare l’avvocato

L’obiettivo del banchiere sarà quello di scoprire quale tattica utilizzerà l’avvocato per far scagionare Liberto, nei guai con la giustizia con l’accusa di essersi approfittato di Genoveva. Intanto Marcia eseguirà tutte le richieste di Ursula, poiché quest’ultima le giurerà che - grazie all’intervento del nuovo compagno di Salmeron - non verrà più minacciata da dei misteriosi uomini.

Nel intanto Felipe continuerà a fare il possibile per far cadere tra le sue braccia Genoveva per poter apprendere la verità sul fallimento della banca americana e sulla denuncia ai danni del marito di Rosina. Inoltre l’avvocato comincerà a provare una forte attrazione per Marcia, fino a chiederle di accompagnarlo a una serata di gala allestita nell’ambasciata brasiliana con la scusa di aver bisogno di una traduttrice.

Successivamente la situazione si complicherà, infatti anche Marcia si renderà conto di essersi innamorata del suo padrone di casa.