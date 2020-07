Brutte notizie in arrivo per Liberto nel corso delle prossime puntate di Una vita. Stando a quanto già andato in onda in Spagna infatti, l'uomo non verrà perdonato da Rosina, la quale non riuscirà a passare sopra al tradimento del marito con Genoveva. La madre di Leonor, prenderà infatti una drastica decisione, lasciando Acacias da sola, alla volta del Portogallo, dove si ricongiungerà con la figlia. Liberto invece, in preda alla disperazione per aver perso la donna che ama, si rifugerà nell'alcool e mediterà addirittura di togliersi la vita.

Rosina non riesce a perdonare Liberto per il tradimento

Tempi duri attendono Liberto nelle puntate di Una vita in onda su Canale 5 nel corso delle prossime settimane. L'uomo infatti, dopo essere caduto nella trappola orchestrata da Genoveva, che lo ha sedotto davanti agli occhi di Casilda, dovrà affrontare la furia di Rosina, la quale non riuscirà a perdonare l'infedeltà del marito. Liberto inoltre, sarà costretto a difendersi dalla falsa accusa di violenza nei confronti di Genoveva; il processo terminerà con il proscioglimento dell'uomo, scagionato proprio dalla moglie di Alfredo. Tornato in libertà, l'uomo dovrà però fare i conti con la fine del suo matrimonio con la Rubio.

Una vita, anticipazioni: Rosina lascia Acacias e Liberto

Nonostante la reputazione di Liberto sia salva, Rosina non riuscirà a dimenticare il tradimento e a perdonare l'infedeltà del marito. Liberto in lacrime, le chiederà di tornare insieme, ma la madre di Leonor sarà irremovibile, decisa a cambiare vita.

Dalle puntate già andate in onda in Spagna, si apprende che la Rubio deciderà di lasciare Acacias e di ricongiungersi con Leonor in Portogallo. La partenza di Rosina lascerà Liberto solo e disperato, tanto che l'uomo si abbandonerà all'alcool, destando la preoccupazione di donna Susana.

Una vita, spoiler Spagna: Liberto medita il suicidio

Le anticipazioni di Una vita riportano che l'ex sarta comincerà seriamente a preoccuparsi quando intuirà che il nipote medita di togliersi la vita. Liberto infatti, si dirigerà in riva a un fiume dove scriverà i suoi pensieri su dei figli bianchi. sarà in questo frangente che dona Susana noterà la sua scomparsa dal quartiere e si allarmerà, temendo che Liberto possa fare un gesto inconsulto. Cosa accadrà a Liberto, solo e disperato dopo la partenza di Rosina?

In attesa di scoprire se quello di Rosina sarà un addio definitivo, si ricorda che la soap tv iberica Una vita va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, mentre il sabato "trasloca" su Rete 4, dove è previsto un appuntamento serale a partire dalle 21:20 circa.

Per chi volesse rivedere le puntate già andate in onda, queste sono disponibili sul sito Mediaset Play.