La lunga attesa è giunta al termine e, dopo cento giorni di pausa, lunedì 13 luglio alle 20:45 su Rai 3, ripartirà Un posto al sole con i nuovi episodi inediti.

Nelle prossime puntate, verrà dato ampio spazio alla crisi coniugale che vede coinvolti Filippo e Serena: i due, ormai giunti a un punto di non ritorno, troveranno conforto nei propri nuovi rispettivi partner. In particolare una gita in barca, fatta da Filippo, Cristiana e la piccola Irene, farà infuriare Serena spingendola a prendere una sofferta decisione, probabilmente rimandata già troppo a lungo. A seguire un’analisi approfondita di questa intricata vicenda.

La rabbia di Serena

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà mostrato il delicato percorso di separazione tra Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso); i due litigano in continuazione e per loro ormai sembra non esserci nessuna speranza di ricongiungimento.

Durante un’animata discussione, la coppia si rifugerà nello studio ed abbasserà la voce per non turbare la piccola Irene (Greta Putaturo). Motivo del diverbio, sarà una gita in barca a cui la bambina ha partecipato assieme al papà e alla sua nuova compagna Cristiana (Debora Franchi). La Cirillo accuserà il marito di essere un ipocrita, dal momento che le ha imposto che la bambina non avesse nessun rapporto con Leonardo (Erik Tonelli).

Serena non manderà giù il fatto che Filippo le abbia fatto una scenata per aver visto la figlia in compagnia di Leonardo solo per pochi attimi, mentre lui invece le ha fatto trascorrere un’intera giornata con la sua nuova fiamma.

Una nuova coppia

Filippo addurrà qualche scusa, trincerandosi dietro al fatto che non c’è nessun rapporto confidenziale tra la figlia e la skipper, ma la vicenda sarà tutt’altro che chiusa.

Serena apparentemente lascerà cadere la questione, ma inizierà a meditare seriamente sulla sua attuale situazione sentimentale.

La donna, dopo un'attenta analisi di quanto accaduto, prenderà un'importante decisione, fin troppo a lungo rimandata. In seguito alla lite con il marito, Serena raggiungerà Leonardo e si lancerà tra le sue braccia per poi trascorrere alcuni giorni con lui.

La Cirillo deciderà di portare la sua relazione con l’uomo a un nuovo livello, pur conscia del fatto che non potrà restare a lungo con il suo nuovo compagno. Prima di andare via, Serena però riuscirà a convincere Leonardo a rientrare a Napoli. Al ritorno dalla Sicilia, i due potranno finalmente essere una coppia, ma resterà in piedi un interessante interrogativo.