adriana volpe ha risposto a Giancarlo Magalli che sui social network aveva evidenziato gli ascolti tv piuttosto modesti di Ogni mattina. La conduttrice si è presa qualche minuto all'inizio della trasmissione di Tv8 per rivolgersi al presentatore Rai, con il quale da tempo i rapporti non sono idilliaci.

Volpe non ha gradito in particolare una emoticon postata da Magalli che la invitava a "stare zitta" di fronte allo scarso successo di Ogni mattina.

Adriana Volpe risponde a Giancarlo Magalli

Adriana Volpe ha innanzitutto sottolineato che sta vivendo una bella avventura professionale con una squadra fantastica su Tv8.

Nella giornata di martedì 7 luglio, Giancarlo Magalli ha pubblicato una emoticon sui social che raffigura una faccina con il dito davanti alla bocca che richiama il gesto di zittire una persona.

Volpe ha replicato dicendo che il messaggio del presentatore è stato pubblicato ieri, ma in un secondo momento è stato rimosso. Magalli era intervenuto su Facebook per commentare gli ascolti deludenti di Ogni mattina: "0,9% - aveva scritto in riferimento ai dati auditel della trasmissione di Tv8 - tutti zitti, chi deve capire capisce...". Quindi aveva aggiunto l'emoticon che invitava al silenzio.

Le parole di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli

Adriana Volpe ha affermato: "Caro Giancarlo, questo gesto non me lo fai.

Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta. Non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche oggi". La presentatrice ha poi continuato: "Tu, caro Giancarlo, con questo gesto, sempre a voler zittire, dimostri di non avere rispetto per le persone e di non avere rispetto delle donne e questo non te lo permetto".

Il collega finora non ha controreplicato.

Ricordiamo che i rapporti tra Volpe e Magalli si sono incrinati in seguito ad una polemica sorta quando entrambi erano al timone de I Fatti vostri. In seguito a quello scontro, la conduttrice aveva lasciato il programma.

La nuova vita di Adriana Volpe dopo il GF Vip

Adriana Volpe è stata una delle protagoniste della quarta edizione del GF Vip. La presentatrice, piuttosto apprezzata dal pubblico, veniva considerata come una delle favorite alla vittoria finale. Purtroppo, però, è stata costretta ad abbandonare il reality in anticipo in seguito alla morte del suocero.

Dopo l'esperienza nella casa di Cinecittà, Volpe ha firmato un contratto con Sky per la conduzione del programma Ogni mattina, in onda su Tv8, dove è affiancata da Alessio Viola. Il programma è iniziato a fine giugno e questa per la presentatrice rappresenta una nuova sfida professionale in un'emittente per la quale finora non aveva mai lavorato.