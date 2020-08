Il fine settimana appena trascorso sarà ricordato dai fan dei "Damellis" per un'indiscrezione non proprio rassicurante che è circolata sulla coppia: pare che tra Andrea Damante e Giulia De Lellis ci sia "maretta". Il rumors lanciato da Deianira Marzano sui social network, nelle scorse ore è stato alimentato dal blog "News U&D", che ha informato i curiosi del fatto che il dj avrebbe tolto l'anello di fidanzamento. L'influencer, intanto, è riapparsa su Instagram dopo due giorni d'assenza ma non ha fatto alcun accenno alla sua vita privata.

Nuovi gossip sulla storia tra Andrea Damante e la De Lellis

C'è davvero una crisi in corso tra Andrea Damante e Giulia De Lellis? Negli ultimi due giorni si sono fatte strada diverse ipotesi a riguardo, soprattutto perché nessuno dei due si è ancora esposto per chiarire pubblicamente la situazione.

Dopo che Deianira Marzano ha riportato la segnalazione di una persona secondo lei affidabile sul periodo negativo che starebbero vivendo i Damellis, è stata una fan ad alimentare le chiacchiere raccontando qualcosa che non ha fatto piacere ai sostenitori della coppia.

Sul blog News U&D, infatti, è possibile leggere che il dj si sarebbe presentato ad una serata in Calabria senza l'anello di fidanzamento che si è scambiato con la romana in occasione del loro quarto anniversario.

Chi ha preso parte all'evento in discoteca dove il "Dama" era ospite d'onore dietro alla consolle, ha fatto sapere che al suo dito non compariva la fedina che simboleggia l'amore da favola con l'influencer, quello che anche lei sfoggia da qualche mese con orgoglio.

Giulia non smentisce le chiacchiere su Andrea Damante

Sempre nella giornata di domenica 2 agosto, Giulia De Lellis è riapparsa sui social network dopo quasi due giorni d'assenza. La ragazza, però, nelle tante Instagram Stories che ha pubblicato non ha fatto alcun accenno ai Gossip che stanno impazzando sulla sua vita amorosa, ma si è limitata a spiegare perché è stata poco attiva nel fine settimana.

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha informato i fan del fatto che il suo cagnolino Tommaso le ha rosicchiato i cavi di ben due carica batterie, per questo non ha potuto utilizzare il cellulare.

L'influencer si è anche truccata in compagnia delle sue follower (mostrando loro un semplice tutorial su come realizzare un make-up per l'estate), ma non ha mai nominato né Andrea né si è esposta per smentire le voci che stanno circolando su una possibile crisi sentimentale in corso.

Silenzio da parte di Andrea Damante sulle ultime voci

Non solo Giulia non si è ancora sbilanciata sulle voci che stanno circolando sulla sua storia d'amore: anche Andrea Damante sta evitando di commentare in qualsiasi modo l'indiscrezione secondo la quale tra lui e la fidanzata ci sarebbero dei problemi.

La scelta del ragazzo di non indossare l'anello di fidanzamento ad una serata alla quale ha partecipato lo scorso weekend, è quantomeno singolare: da quando lui e la De Lellis sono tornati insieme a marzo, è la prima volta che i siti di gossip ipotizzano una loro crisi o addirittura un'improvvisa rottura.

Sul web si rincorrono parecchie chiacchiere su questa vicenda, come quelle che il dj sarebbe stato avvistato in compagnia di una bionda in Sardegna, oppure con la ex Claudia Coppola sempre sull'isola dove ha soggiornato per meno di 24 ore.

L'influencer romana, invece, sposa il silenzio e preferisce condividere con i suoi milioni di followers su Instagram soltanto momento sereni della sua quotidianità, lasciando che i curiosi portino avanti la teoria secondo la quale tra lei e Andrea ci starebbe rompendo di nuovo qualcosa.