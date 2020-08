I rumors su una presunta rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis si stanno facendo sempre più insistenti. Secondo una segnalazione inviata al blog News U&D, sembra che il deejay veronese si sia presentato in un locale privo dell'anello di fidanzamento. La testimonianza sarebbe giunta da un ragazzo che avrebbe preso parte alla serata presso la discoteca calabrese Mamaeli.

Ricordiamo che i due ex protagonisti di Uomini e donne avevano deciso di dare una seconda chance al loro amore poco prima dell'emergenza coronavirus. Durante il lockdown, Damante era rimasto a Pomezia a casa di Giulia.

I Damellis al momento non hanno rilasciato dichiarazioni

La relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante potrebbe essere arrivata ancora una volta al capolinea. Nonostante i numerosi rumors sul loro conto, finora i due diretti interessati non sono intervenuti per confermare e nemmeno per smentire le indiscrezioni.

Il blog News U&D ha ricevuto una segnalazione da un lettore che ha affermato di aver visto Andrea Damante al Mamaeli di Sangineto (provincia di Cosenza) senza l'anello di fidanzamento. Inoltre, da un po' di tempo la coppia risulta distante anche geograficamente.

Giulia, infatti, in questo periodo è con la sua famiglia, mentre Andrea per motivi di lavoro è stato prima in Sardegna e poi in Calabria.

Inoltre sembra che sui social network non si menzionino reciprocamente da un paio di settimane. Di recente, De Lellis ha spiegato di essere rimasta lontana dal web perché ha avuto dei problemi con lo smartphone, poiché il suo cagnolino le ha rotto il caricabatterie. Non ha fatto alcun riferimento a Damante.

La segnalazione di Deianira Marzano

Deianira Marzano è stata tra le prime a parlare di una presunta crisi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Tramite Instagram Stories, la blogger ha detto che una persona del mondo dello spettacolo le ha riferito che i Damellis si sarebbero lasciati da qualche settimana ma che al momento non avrebbero ancora dato alcuna comunicazione ufficiale.

Inoltre, pare che di recente Damante sia stato notato in Sardegna in compagnia di una misteriosa ragazza bionda. Ad ogni modo, Deianira Marzano ci ha tenuto a precisare di non poter definire l'indiscrezione come "veritiera" perché le è stata riferita e, dunque, non ha visto nulla in prima persona. Ha quindi aggiunto che, se dovesse arrivare la conferma della fine della storia d'amore tra Giulia e Andrea, le dispiacerebbe.