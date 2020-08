Reduce dalla sua rottura con il cantante Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo è tornata al centro dell'attenzione mediatica. Questo per via di alcune indiscrezioni emerse in rete circa un incidente domestico di cui sarebbe rimasta vittima la madre. Secondo quanto si apprende dall'Ansa, l'incidente è avvenuto nella giornata di lunedì 17 agosto quando, la madre dell'artista, Palmira Tatangelo, ha subito una caduta accidentale tra le mura della sua abitazione a Sora, città in provincia di Frosinone.

Anna Tatangelo, ecco come sta la madre Palmira dopo l'incidente

La madre dell'artista di Sora è al momento ricoverata a Roma presso un centro specializzato in interventi maxillo facciali.

Dopo l'incidente Palmira è stata soccorsa prontamente dai figli e il marito Dante, che hanno contattato i medici dell'Ares 118, i quali hanno predisposto il trasferimento della donna da Sora alla Capitale.

A Roma la paziente è allo stato attuale sottoposta ad un ciclo di cure specifiche per i danni avuti a seguito dell'incidente domestico. Palmira ha riportato una frattura scomposta alla mandibola e una lieve commozione cerebrale. Tuttavia, le sue condizioni di salute generale al momento sarebbero buone e non desterebbero preoccupazioni.

Lady Tata cambia musica con Guapo

L'artista è reduce dalla pubblicazione del singolo Guapo. Un nuovo lavoro, che la vede protagonista di un featuring con il rapper partenopeo Geolier.

Il brano rappresenta per Lady Tata un salto di qualità a livello discografico. Così come la stessa artista di Sora ha spiegato in una recente intervista concessa a Fanpage. "Mi aspettavo qualche critica - ha dichiarato nel suo intervento -, invece i miei fedelissimi hanno accettato questa trasformazione.

Mi hanno incoraggiata". E ha, poi, proseguito: "Anche perché quando fai una cosa che ti piace in una modalità che ti fa stare bene, ovvio che traspare, che questa mia serenità arriva".

La cantante conquista Instagram

L'ultimo post che Anna Tatangelo ha condiviso sul suo profilo Instagram risale al 15 agosto.

Sotto il post di Ferragosto, per l'artista non sono mancati i commenti del web. L'immagine social, corredata da un messaggio di buon Ferragosto della cantante, è in poche ore diventata virale fino ad ottenere oltre 106mila like. Intanto gli internauti, fan dell'artista in primis, attendono notizie da parte della Tatangelo in merito all'incidente della madre.