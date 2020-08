I colpi di scena a Beautiful non mancheranno nel corso delle prossime puntate che saranno trasmesse tra qualche mese su Canale 5. Le anticipazioni che arrivano dalle puntate americane rivelano che ci saranno un bel po' di novità che riguarderanno soprattutto Ridge Forrester, il quale dopo aver trascorso dei giorni di 'assoluta spensieratezza' a Las Vegas con Shauna Fulton, dovrà fare i conti con un'amara sorpresa. Il primogenito di casa Forrester, infatti, scoprirà di essere legato alla donna da un vincolo matrimoniale!

Gli spoiler americani delle puntate di Beautiful: Ridge e Shauna sposi

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful rivelano che Ridge e Shauna trascorreranno delle giornate alquanto alticce a Las Vegas, durante le quali i due si uniranno addirittura in matrimonio, diventando marito e moglie.

Peccato, però, che di tutta questa situazione Ridge non ricorderà nulla nel momento in cui Brooke arriverà sul posto per riportare di nuovo il suo uomo a Los Angeles.

Con il passare dei giorni, Ridge proverà a ricordarsi qualche episodio del suo soggiorno a Las Vegas, ma tutto sarà ancora confuso. A quel punto ci penserà la stessa Fulton a fare un po' di chiarezza e a mettere in ordine la situazione. Gli spoiler di Beautiful, infatti, rivelano che Shauna si presenterà in ufficio da Ridge con il certificato delle loro nozze che sono state celebrate a Las Vegas. Un clamoroso colpo di scena che finirà per mettere nuovamente in discussione il rapporto tra Ridge e Brooke.

Sally Spectra annuncia la sua uscita di scena della soap

Ma le sorprese non sono finite qui, perché nel corso degli ultimi giorni c'è stato un annuncio da parte di una delle attrici della soap americana, che ha lasciato senza parole i fan. Parliamo della bellissima Courtney Hope che in Beautiful abbiamo visto nei panni di Sally Spectra.

L'attrice, attraverso un post pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram, ha annunciato l'uscita di scena del suo personaggio dalla celebre soap americana, senza nascondere un pizzico di amarezza. 'Una fine improvvisa per un monumentale viaggio', ha scritto la Hope sui social, aggiungendo che sentirà la mancanza di tutto il cast di Beautiful.

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni americane della soap opera in onda su Canale 5, rivelano che dietro tutta questa situazione potrebbe celarsi lo zampino dell'astuta e diabolica Quinn. Quest'ultima, infatti, farà promettere a Shauna di non rivelare mai a nessuno quello che hanno fatto. Insomma non si esclude che Fuller possa aver dato una mano a Shauna per conquistare l'uomo di cui si è innamorata, il tutto a discapito della sua nemica giurata Brooke.