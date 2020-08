L'appuntamento di questa settimana con DayDreamer - Le ali del sogno terminerà venerdì 28 agosto con la messa in onda di una nuova attesissima puntata, che si preannuncia densa di novità e colpi di scena. Riflettori ancora una volta ben puntati sugli sviluppi della storia d'amore tra Can e Sanem: la verità sulle malefatte compiute da Emre verrà finalmente a galla e la ragazza potrà prendersi la sua rivincita nei confronti del fotografo. Intanto si affaccerà nella soap un nuovo personaggio: trattasi di Huma, la perfida mamma dei fratelli Divit.

DayDreamer, anticipazioni del 28 agosto: Can cerca di farsi perdonare da Sanem

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata di DayDreamer, che sarà trasmessa venerdì 28 agosto, rivelano che Can, dopo aver scoperto tutta la verità sul conto del fratello, si renderà conto dell'innocenza di Sanem in tutta questa vicenda.

Il fotografo si pentirà per il modo in cui si è comportato con la ragazza e cercherà in tutti i modi di convincerla a tornare nuovamente a lavorare all'interno dell'azienda, mostrandosi severamente pentito.

Gli spoiler della soap rivelano che Can la raggiungerà all'interno della bottega del padre, dove Sanem è tornata a lavorare, e per farsi perdonare la aiuterà anche a servire i vari clienti. Successivamente le parlerà di una nuova campagna pubblicitaria con la Compass Sport e le dirà che la vuole al suo fianco in questa nuova e facoltosa avventura. Quale sarà la reazione della ragazza? Accetterà oppure no?

Alla fine la bella Sanem cederà alla richiesta del fotografo e così tornerà nuovamente a lavorare al suo fianco, ma un nuovo "ciclone" potrebbe mettere nuovamente in forte crisi la loro già instabile relazione sentimentale.

Can scoprirà che una sua vecchia amica, Gamze, lavora proprio per l'azienda per la quale dovranno realizzare la nuova campagna pubblicitaria.

Aylin chiama Huma e scredita Sanem

I colpi di scena non finiranno qui e le anticipazioni di DayDreamer, della puntata del 28 agosto, rivelano che Aylin, dopo lo scontro furioso tra Can ed Emre, chiederà al suo fidanzato di parlare con sua mamma di questa situazione.

Peccato però che Emre non abbia intenzione di telefonare Huma e così ci penserà la stessa Aylin.

L'astuta ragazza, infatti, contatterà personalmente la mamma del suo fidanzato e farà ricadere su Sanem le colpe della drammatica situazione in cui si trova la Fikri Harika. In questo modo screditerà Sanem davanti agli occhi della perfida Huma, che avrà sicuramente un preconcetto nei confronti della fidanzata di suo figlio Can.

Come si evolverà questa intricata vicenda per i fratelli Divit?