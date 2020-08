L'appuntamento dell'estate di Canale 5 con Daydreamer proseguirà anche giovedì 6 agosto 2020, quando alle 14,45 circa andrà in onda una nuova puntata della soap che sta appassionando milioni di spettatori. Giorno dopo giorno gli intrighi e le passioni infiammano sempre di più i protagonisti della serie, in particolar modo Can e Sanem, che in questo periodo hanno potuto finalmente uscire allo scoperto e vivere la loro relazione sentimentale. Ma in questo episodio del 6 agosto, i genitori di Sanem proveranno a mettere i bastoni tra le ruote a questa relazione, dopo aver visto il fotografo intrattenersi con le modelle russe.

Gli spoiler di Daydreamer del 6 agosto 2020: i genitori di Sanem la mettono in guardia da Can

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni riguardanti la trama della nuova puntata di Daydreamer che andrà in onda il 6 agosto su Canale 5, rivelano che Mevbike e Nihat non guarderanno di buon occhio la stretta vicinanza che c'è tra la figlia e il fotografo Can.

I due consiglieranno così a Sanem di stare alla larga da Divit, soprattutto dopo che lo hanno visto intrattenersi sul set dello spot pubblicitario con alcune delle modelle russe, che sono state 'fatte fuori' da Sanem proprio per la loro eccessiva bellezza. Quale sarà la reazione della ragazza di fronte alle parole dei suoi genitori?

Intanto Leyla sarà al 'settimo cielo' dopo aver ricevuto un invito a cena, in un ristorante super elegante, da parte di Emre. Peccato, però, che questa si trasformerà in un'occasione in cui la ragazza dovrà fare i conti con la vera realtà della situazione e si renderà conto, lei stessa, della vera natura del fratello di Can.

In questa nuova puntata di Daydreamer del 6 agosto, i riflettori saranno ben puntati anche su Aylin: le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 rivelano che riuscirà a mettere a segno il suo piano diabolico ai danni della povera Sanem, la quale sarà del tutto ignara del fatto che si sta fidando di una sua nemica.

Can affronta i genitori di Sanem ma c'è un fraintendimento

Intanto Can e Sanem si diranno pronti a vivere la loro relazione alla luce del giorno: prima, però, dovranno dire tutta la verità ai genitori della ragazza e metterli così al corrente della situazione. Gli spoiler di Daydreamer raccontano che il fotografo deciderà di prendere in mano le redini della situazione: sarà lui stesso ad affrontare il discorso con i genitori di Sanem.

Peccato, però, che nel momento in cui proverà a dirlo a Mevbike e Nihat, i due fraintenderanno e alla fine capiranno che Sanem sta avendo degli atteggiamenti poco carini nei confronti del suo capo. Riuscirà Divit a risolvere la situazione? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.