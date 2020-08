Prosegue l'appuntamento quotidiano di Canale 5 con DayDreamer - Le ali del sogno, la soap opera che sta riscuotendo un grande successo di ascolti e che andrà in onda anche questo mercoledì 26 agosto. La messa in onda, come sempre, è prevista a partire dalle 14:45 con una puntata che si preannuncia decisamente interessante. Tra Can e Sanem ci sarà una nuova discussione e questa volta, a far adirare il fotografo, sarà l'atteggiamento dell'astuto Fabbri, che continuerà a corteggiare la ragazza al punto da scatenare la gelosia del Divit.

DayDreamer, le anticipazioni del 26 agosto 2020: Sanem e Can ancora in crisi

Le anticipazioni di questa nuova puntata di DayDreamer che andrà in onda il 26 agosto in prima visione su Canale 5, rivelano che poco prima dell'inizio del party, Sanem riceverà un regalo bellissimo: un meraviglioso abito che la lascerà senza parole e subito penserà che si tratti di un regalo da parte di Can.

La ragazza, infatti, sarà praticamente convinta del fatto che il fotografo le abbia organizzato una festa a sorpresa in occasione del suo compleanno, ma ben presto si renderà conto che non è proprio questa la realtà dei fatti. Gli spoiler della soap opera di Canale 5, rivelano che in realtà, dietro questo regalo e il party, si cela lo zampino di Fabbri, che ha organizzato tutto questo per Sanem.

L'abito, quindi, le sarà regalato da Fabbri che, durante la festa, comincerà a flirtare con Sanem: un atteggiamento che scatenerà subito la gelosia di Can. E tra i due ragazzi nascerà una nuova discussione, dove la tensione sarà alle stelle e voleranno 'parole grosse'.

Can, infatti, mosso dalla gelosia, rinfaccerà a Sanem che da questo momento la vede solo come una semplice impiegata della sua agenzia pubblicitaria e quindi che non prova più alcun tipo di sentimento nei suoi confronti.

Una dichiarazione 'forte' che metterà nuovamente in crisi il già precario equilibrio dei due ragazzi.

Il figlio di Aysun decide di sostenere Mevbike alle elezioni

Le anticipazioni di questa nuova puntata di DayDreamer di mercoledì 26 agosto, rivelano anche che la tensione tra Aysun e Mevbike sarà alle stelle.

Le due donne si stanno scontrando all'ultimo voto per ricoprire il ruolo di Presidente dell'Associazione di quartiere e scopriranno che sono in parità, che c'è qualcuno che non ha ancora votato.

Tra quelli che non hanno ancora espresso il proprio voto ci sarà "Muzo", che con la sua preferenza potrebbe ribaltare la situazione.

E gli spoiler della puntata di mercoledì pomeriggio rivelano che il ragazzo deciderà di 'tradire' sua madre e di schierarsi in favore di Mevbike, mandando Aysun su tutte le furie.