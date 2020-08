L'appuntamento con la soap opera DayDreamer - Le ali del sogno è confermato per la prossima settimana e lunedì 31 agosto sarà trasmessa in prima visione su Canale 5, una nuova puntata che si preannuncia scoppiettante. Le anticipazioni rivelano che per Can e Sanem arriverà il fatidico momento del confronto finale: finalmente potranno parlarsi e cercare di chiarirsi. Alla fine i due ragazzi prenderanno una decisione molto importante riguardante il loro futuro.

DayDreamer, le anticipazioni del 31 agosto: Can e Sanem passano la notte insieme

Nel dettaglio, gli spoiler di questa nuova puntata di Daydreamer che andrà in onda lunedì 31 agosto, rivelano che Can e Sanem rimarranno entrambi bloccati all'interno dell'ascensore.

Un incidente che sembrerà quasi un 'segno del destino', dato che in questo modo avranno la possibilità di guardarsi negli occhi e soprattutto parlarsi dopo le incomprensioni e le difficoltà dell'ultimo periodo.

E così tra i due ci sarà un confronto, al termine del quale prenderanno una fatidica decisione: Can e Sanem, infatti, si mostreranno entrambi decisi a rimanere dei buoni amici e quindi riprenderanno in mano le redini del loro rapporto, cercando di partire nuovamente da zero. Intanto il servizio di vigilanza, dopo aver accolto le loro chieste d'aiuto, interverrà per liberarli dall'ascensore ma ormai è troppo tardi.

Entrambi avevano degli appuntamenti per la serata ma l'inconveniente dell'ascensore farà saltare tutto.

In particolar modo il bel fotografo avrebbe dovuto incontrarsi con Deren, mentre Sanem era attesa a casa di Ayhan. A quel punto, però, decideranno di declinare gli inviti e il fotografo coglierà la palla al balzo per fare una proposta alla ragazza. Can, infatti, le chiederà di fermarsi a dormire a casa sua e Sanem accetterà con piacere l'invito.

Emre affronta Leyla e la accusa di averlo tradito

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni dell'episodio di DayDreamer che sarà trasmesso lunedì 31 agosto alle 14:45, rivelano che per Leyla arriverà il momento del duro confronto con il suo capo Emre. Quest'ultimo, infatti, accuserà la sua segretaria di averlo tradito e pugnalato alle spalle.

Allora Leyla proverà a difendersi, dicendogli che il suo unico scopo era quello di proteggere sua sorella Sanem.

Intanto Osman continuerà a soffrire per amore ma, di tutta questa situazione, Leyla sembrerà non accorgersene. In questo nuovo episodio della soap opera turca di Canale 5, occhi puntati anche su Ayhan e Ceycey, i quali riusciranno a trovare un modo per dare il via alla loro storia d'amore. Riuscirà a durare nel tempo? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.