Venerdì 7 agosto si concluderà questa ennesima settimana di successo per DayDreamer - Le ali del sogno, la soap opera che ogni giorno appassiona milioni di telespettatori. Anche in questo nuovo appuntamento non mancheranno i colpi di scena: tra Can e Sanem, per esempio, ci sarà l'ennesima discussione a causa del lavoro mentre Aylin e Deren torneranno a essere l'una contro l'altra.

Gli spoiler della puntata di DayDreamer del 7 agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di DayDreamer che sarà trasmessa il 7 agosto su Canale 5 rivelano che è arrivato il giorno dell'anniversario dei genitori di Sanem.

Nihat fingerà di aver dimenticato questa data così importante, ma in realtà il suo unico scopo è quello di riuscire a fare una sorpresa a sua moglie che ovviamente non si aspetta nulla di tutto quello che suo marito ha preparato.

Intanto Sanem sarà alle prese con il suo primo testo nelle vesti di copywriter: l'esperienza, però, non sarà delle migliori visto che tutte le sue proposte verranno bocciate. Gli spoiler di DayDreamer rivelano che questa situazione finirà per far scaturire l'ennesima lite con Can.

Anche tra Aylin e Deren la situazione non è affatto delle migliori: le due donne, infatti, saranno l'una contro l'altra e si ritroveranno di nuovo ai ferri corti. Le loro idee per la realizzazione del nuovo spot pubblicitario non combaciano ma per fortuna ci penserà Can a riportare il sereno.

Le anticipazioni di DayDreamer del 7 agosto rivelano che alla cena organizzata per l'anniversario dei genitori di Sanem, Can deciderà di partecipare lo stesso nonostante la discussione che ha avuto con la fidanzata. Nel corso della cena, però, ci sarà uno spiacevole imprevisto che muterà radicalmente il clima della serata.

Dal 10 al 14 agosto la soap Daydreamer non andrà in onda su Canale 5

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, va detto che la prossima settimana DayDreamer non andrà in onda su Canale 5. Dal 10 al 14 agosto 2020, infatti, non saranno trasmessi i nuovi episodi inediti della soap opera turca per le vacanze estive.

Al posto della soap turca ci sarà un raddoppio de Il segreto, che dal 10 agosto andrà in onda dalle 2 e 45 del pomeriggio alle 4 e 30 circa. Per rivedere gli appuntamenti inediti con DayDreamer, invece, bisognerà aspettare lunedì 17 agosto, quando la soap tornerà alla sua consueta collocazione del primo pomeriggio.