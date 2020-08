Riprenderà da lunedì 17 agosto l'appuntamento in prima visione con Daydreamer - Le ali del sogno, la seguitissima soap opera turca di Canale 5, che vede protagonista l'attore Can Yaman. Le anticipazioni che arrivano dalle puntate turche, riguardanti i prossimi episodi che presto arriveranno anche in Italia, rivelano che ci sarà l'entrata in scena di un personaggio che non passerà affatto inosservato. Si tratta di Huma, la mamma di Can ed Emre, con la quale il fidanzato di Sanem non ha affatto un buon rapporto.

Le anticipazioni turche di Daydreamer: Can ed Emre rivedono la loro mamma

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle nuove puntate di Daydreamer - Le ali del sogno, che presto arriveranno anche su Canale 5, rivelano che ci sarà l'inatteso ritorno in città di Huma che, fin dal primo momento, darà l'impressione di avere uno scopo da seguire, una sorta di missione da portare a termine.

In particolar modo, gli spoiler della soap opera turca rivelano che ben presto la donna si lascerà influenzare dalle parole di Aylin, la quale le farà credere che Can ha degli strani colpi di testa che rischierebbero di mandare all'aria tutta la gestione della Fikri, già in una situazione delicata dal punto di vista economico.

A quel punto Huma si metterà subito all'opera proprio contro Can: le anticipazioni di Daydreamer infatti rivelano che la donna deciderà di cedere il 40% delle quote dell'agenzia fotografica, di sua proprietà, a suo figlio Emre. Il ragazzo però sarà completamente all'oscuro della chiacchierata che sua mamma ha fatto con la perfida Aylin prima di giungere a questa decisione.

Insomma l'ennesimo duro colpo da digerire per Can, che ancora una volta sarà tradito proprio da sua mamma. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della soap opera turca rivelano che, nelle prossime puntate, Can troverà finalmente il coraggio di parlare con Sanem del perché ha scelto di chiudere ogni tipo di rapporto con sua mamma Huma.

Can fu abbandonato da Huma che scelse Emre

Così verrà fuori che, ai tempi della separazione tra Huma e Aziz, padre dei due fratelli Divit, la donna scelse di andarsene via e di portare con sé soltanto Emre, abbandonando Can. Da quel momento in poi, Huma non si interessò più di suo figlio e interruppe qualsiasi tipo di rapporto con lui.

Una ferita dolorosa per Can che tuttavia, nel corso degli anni, ha imparato a fare a meno della donna che lo ha messo al mondo. In diverse circostanze infatti il fotografo ammetterà di voler andare avanti senza l'appoggio di Huma e di non voler avere più alcun tipo di rapporto con lei. Ma sarà davvero così? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.