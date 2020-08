L'appuntamento con la soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, continuerà a riservare un bel po' di colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate turche rivelano che ci saranno dei nuovi momenti di alta tensione, che vedranno protagonista in particolar modo Can, il quale dopo una colluttazione con il suo nemico giurato Fabbri, finirà per essere denunciato e verrà trasportato in carcere.

Gli spoiler turchi di DayDreamer: Can finisce in carcere

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che i guai di Can inizieranno nel momento in cui il fotografo deciderà di riprendersi il 20% delle quote della sua agenzia che sono nelle mani di Fabbri.

Il motivo? Uno dei clienti più importanti della Fikri, dopo aver saputo dell'entrata in gioco di Enzo Fabbri, farà sapere al fotografo di non essere disposto a lavorare con lui, dato che in precedenza è stato truffato.

A quel punto Divit, per non perdere il prezioso cliente della sua agenzia pubblicitaria, deciderà di scendere in campo in prima persona e di proporre a Fabbri una trattativa per riprendersi di nuovo la quota che gli era stata ceduta. Can si dirà disposto ad acquistare il pacchetto in cambio di ben 800 mila lire turche.

Gli spoiler di DayDreamer, però, rivelano che la trattativa non andrà in porto a causa dello zampino di Aylin, che per tutto il tempo giocherà sporco ai danni del fotografo.

Come se non bastasse, Fabbri continuerà a comportarsi in maniera strafottente nei confronti di Can, al solo scopo di provocarlo e portarlo a perdere la pazienza. E in effetti ci riuscirà alla grande.

Fabbri, infatti, continuerà a ripetere al Divit che prima o poi gli porterà via sia Sanem sia il prezioso profumo che soltanto la ragazza è in grado di produrre.

Una vera e propria provocazione a tutti gli effetti che questa volta non lascerà indifferente il fotografo.

Sanem si sente in colpa per la prigionia di Can

Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer, infatti, rivelano che a quel punto Can perdere le staffe e sferrerà un durissimo pugno sul volto del suo nemico, che verrà colpito in pieno.

A quel punto Fabbri non ci penserà sue due volte nel procedere con una denuncia penale nei confronti di Divit, costringendo così la polizia a procedere con l'arresto.

Il fotografo, quindi, verrà portato in carcere e per Sanem inizierà un nuovo periodo di sconforto. La ragazza, infatti, si sentirà in colpa nei confronti del suo innamorato, perché sostiene che se avesse passato la ricetta del profumo a Fabbri, tutto questo non sarebbe mai accaduto. Cosa succederà a questo punto? Sanem troverà un modo per far uscire Can di prigione? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti con la soap turca.