L'appuntamento con DayDreamer - Le ali del sogno, la soap opera del pomeriggio di Canale 5 proseguirà anche durante il mese di settembre. Le nuove puntate che andranno in onda in prima visione assoluta si preannunciano dense di novità e colpi di scena, in particolar modo per la coppia protagonista composta da Can e Sanem. I due, infatti, dovranno fare i conti con un nuovo nemico che entrerà nelle loro vite e che porterà un bel po' di scompiglio: parliamo di Huma, la perfida e astuta mamma dei fratelli Divit, che tornerà di nuovo in città.

DayDreamer, le anticipazioni turche: ritorna mamma Huma ma Can non vorrà ricucire il rapporto

Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer rivelano che Huma riapparirà dopo essere stata avvertita da Aylin, la quale le farà credere che la Fikra è sull'orlo del fallimento a causa della presenza ingombrante delle sorelle Aydin. La sua presenza, però, non sarà ben accolta da Can che non potrà fare a meno di tornare indietro con la mente e ripensare al momento in cui venne abbandonato da sua madre, quando era solo un bambino.

La donna, infatti, ai tempi della separazione con suo marito scelse di portarsi con se soltanto Emre, abbandonando definitivamente suo figlio Can, che non vide più per svariati anni.

Una ferita ancora aperta per il fotografo che non avrà alcuna intenzione di ricucire il rapporto con Huma. Situazione diversa per Emre, che sarà ben lieto di poter riabbracciare sua mamma.

Ben presto la perfidia di Huma si scaglierà anche nei confronti di Sanem: lo scopo della donna, infatti, sarà quello di allontanare la ragazza da suo figlio Can e proverà in tutti i modi a fare andare in porto il suo piano.

Gli spoiler delle prossime puntate di DayDreamer rivelano che, approfittando della nuova campagna pubblicitaria con la Compass Sport, Huma tenterà di far scattare la scintilla tra Can e la proprietaria dell'azienda sportiva, che si invaghirà del fotografo.

Huma contro Sanem: la donna proverà ad allontanarla dal figlio Can

E in un certo modo, Huma riuscirà nel suo intento diabolico visto che il rapporto tra Can e Ceyda finirà per scatenere la gelosia di Sanem, la quale non nasconderà il suo fastidio per questa nuova situazione. Peccato, però, che il cuore del fotografo batta forte soltanto per Sanem e il corteggiamento di Ceyda non sarà minimamente ricambiato.

Can, infatti, avrà intenzione di costruire il suo futuro con la bella Sanem, la donna per la quale ha perso la testa. Proprio per questo motivo arriverà a compiere un passo importante: le chiederà di diventare, a tutti gli effetti, sua moglie. Una proposta di nozze che verrà accolta in maniera fredda dalla giovane Aydin, la quale si ritroverà a dover dire no.