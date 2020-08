L'appuntamento dell'estate di Canale 5 è con DayDreamer - Le ali del sogno, la seguitissima soap opera di importazione turca che continua a ottenere ascolti ben al di sopra di tutte le aspettative. Le anticipazioni riguardanti le puntate turche che tra qualche tempo saranno trasmesse anche in Italia, rivelano che ci saranno delle clamorose novità lavorative riguardanti Can. Il bel fotografo dovrà fare i conti con l'ennesima delusione che lo lascerà senza parole. Questa volta a ferire l'orgoglio di Can sarà la sua stretta collaboratrice Deren, la quale verrà prontamente licenziata dalla Fikri.

Gli spoiler delle puntate turche di DayDreamer: Deren inganna il fotografo per colpa di Aylin

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le puntate turche di DayDreamer - Le ali del sogno che andranno in onda prossimamente in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che dopo l'arrivo di Sanem alla Fikri, Deren comincerà ad avere il timore di non essere più considerata da Can la migliore delle sue dipendenti.

Così deciderà di chiedere aiuto ad Aylin, ignara del fatto che l'ex modella trama con il perfido Enzo Fabbri alle spalle della Fikri. Sta di fatto che Aylin consiglierà a Deren l'idea per il nuovo spot pubblicitario della Makinon, che verrà esposto in presenza di tutti gli altri membri della Fikri durante la consueta riunione creativa.

E sarà proprio in questa occasione che Deren farà i conti con una spiacevole sorpresa. La donna, infatti, scoprirà che l'idea dello spot proposto da Aylin, in realtà era stata rubata dalle bozze di Sanem. Quest'ultima in riunione proverà a farlo presente ma Can non vorrà ascoltarla, ancora deluso perché la ragazza ha rifiutato la sua proposta di nozze.

Can decide di licenziare Deren dalla sua agenzia

Gli spoiler di DayDreamer rivelano che Deren mostrerà tutta la sua rabbia nei confronti di Aylin, capendo di essere finita nella sua trappola. L'astuta ex modella, infatti, la costringerà a mostrarle le bozze dello spot e lei in cambio manterrà il segreto sull'idea rubata a Sanem.

Lo scopo della fidanzata di Emre, infatti, continuerà a essere quello di far perdere credibilità all'agenzia e metterla nei guai.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui l'agenzia di Can e quella di Fabbri presenteranno lo stesso progetto al cospetto dei dirigenti della Makinon: il destino della Fikri diventerà ancora più precario.

A quel punto Deren sarà costretta a dire tutta la verità a Can, che si sentirà ingannato dalla sua fidata collaboratrice e non ci penserà su due volte a farla fuori dall'agenzia. Deren, infatti, verrà licenziata dalla Fikri: un duro colpo per lei che andrà via con il cuore in frantumi.