Prosegue l'appuntamento con DayDreamer e le anticipazioni turche delle puntate che prossimamente andranno in onda su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e clamorosi colpi di scena. Occhi puntati soprattutto sulla coppia "criminale" composta da Enzo Fabbri e Aylin, i quali dopo l'ennesimo piano diabolico che metteranno a punto, dovranno fare i conti con una brutta sorpresa. I due finiranno in maniera tragica la loro corsa ed entrambi saranno condotti in prigione.

DayDreamer, le anticipazioni turche: Fabbri e Aylin verranno smascherati e finiranno in carcere

In particolar modo, le anticipazioni turche delle prossime puntate di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che Fabbri deciderà di cedere il 20% delle azioni della Fikri Harika ad Aylin, con lo scopo di farla diventare la sua nuova spia all'interno dell'azienda di Can.

Il suo piano andrà in porto, visto che Aylin sarà una perfetta "talpa".

L'imprenditore riuscirà anche a ottenere il profumo di Sanem. La ragazza glielo cederà soltanto perché il suo obiettivo primario sarà quello di far uscire di prigione Can, rinchiuso dopo che è stato protagonista di un'aggressione proprio ai danni di Enzo Fabbri. E così, quest'ultimo, continuerà a portare avanti il suo losco piano. Aylin si prenderà gioco di Deren e in questo modo Fabbri entrerà in possesso di tutti i bozzetti per lo spot di Makinon.

Ma non tutto andrà secondo i suoi piani: gli spoiler delle puntate turche di DayDreamer, infatti, rivelano che il braccio destro di Fabbri, Myne, nel momento in cui scoprirà tutte le cattiverie che ha fatto, deciderà di passare all'azione e senza pensarci due volte deciderà di denunciare tutto.

Una volta che Myne entrerà in possesso della documentazione, la porterà dalla polizia e le autorità non ci metteranno molto a procedere con l'arresto. Fabbri, quindi, finirà in prigione e con lui anche Aylin, che verrà accusata di frode fiscale e finanziaria.

Can ancora furioso con Sanem

Questo arresto, però, non migliorerà affatto la situazione tra Can e Sanem, che sarà sempre più instabile e in forte crisi.

Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che il fotografo non sarà affatto contento di scoprire che la sua fidanzata ha ceduto a Fabbri la ricetta del "loro" profumo, senza neanche avvisarlo. La reazione del fotografo sarà decisamente furiosa e anche questa volta userà parole forti nei confronti di Sanem, rinfacciandole che ormai la considera "una come tante".

Nel frattempo Can sarà impegnato anche a trovare un modo per entrare nuovamente in possesso delle quote dell'agenzia che erano state cedute ad Aylin.