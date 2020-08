L'appuntamento con DayDreamer - Le ali del sogno, la soap opera turca in onda su Canale 5, proseguirà anche nei prossimi mese. In prima visione, infatti, saranno trasmessi i nuovi attesissimi appuntamenti che vedranno protagonisti Can e Sanem. La coppia d'oro dell'estate che sta appassionando in media due milioni e mezzo di fedelissimi spettatori intratterrà il pubblico con dei nuovi colpi di scena. In primis va segnalato l'arrivo di Yigit, un nuovo personaggio che creerà un po' di scompiglio nella vita dei due ragazzi e scatenerà la gelosia del fotografo.

DayDreamer, anticipazioni: Sanem conosce Yigit

Nel dettaglio le anticipazioni delle puntate di DayDreamer, che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Sanem conoscerà un ragazzo di nome Yigit.

Quest'ultimo le farà un'offerta lavorativa che la ragazza prenderà seriamente in considerazione. Sanem, infatti, si prenderà del tempo per riflettere sulla proposta che le è stata fatta e nel frattempo Can farà di tutto per dilatare i tempi delle dimissioni della sua amata, essendo molto geloso del rapporto che si è venuto a creare con la new entry.

Insomma, la presenza di Yigit creerà delle nuove tensioni all'interno del rapporto di coppia tra Can e Sanem e come se non bastasse la ragazza deciderà di accettare la nuova proposta lavorativa che le verrà fatta. I colpi di scena, però, non finiranno qui, perché gli spoiler di DayDreamer rivelano che col passare del tempo si scoprirà che Yigit e Polen in realtà sono fratelli.

Per Can e Sanem la situazione non sarà affatto facile: i due avranno modo di confrontarsi quando entrambi rimarranno chiusi all'interno della ghiacciaia. La discussione, però, sarà molto animata e i due non arriveranno a un punto d'incontro. Così il fotografo, quando si renderà conto che la situazione sta degenerando, deciderà di portare Sanem in uno chalet dove potranno rilassarsi e confrontarsi in maniera più pacata.

Can spiazza Sanem con una proposta del tutto inaspettata

Peccato però che le cose non andranno nel migliore dei modi: i due non si sentiranno a loro agio e finiranno per trasformare anche questa volta il confronto in una discussione feroce. Gli spoiler di DayDreamer - Le ali del sogno, però, rivelano che con il passare del tempo riusciranno a chiarirsi e tra di loro ritornerà di nuovo il sereno e l'armonia.

Intanto si avvicinerà anche la fatidica data del compleanno di Can e per l'occasione Sanem deciderà di preparare una festa a sorpresa per il suo amato. Sarà il fotografo, però, a spiazzare la ragazza con una proposta del tutto inattesa.