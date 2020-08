Mancano ormai poche settimane al ritorno in televisione de Il Paradiso delle Signore 5, la soap opera del pomeriggio di Rai 1 che riaprirà i battenti dopo la chiusura anticipata per l'emergenza coronavirus. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate che verranno trasmesse a partire da settembre rivelano che ci saranno delle novità e anche qualche new entry. Tra queste si segnala la presenza nel cast dell'attrice Giulia Patrignani, destinata diventare una delle protagoniste della fiction nel ruolo di Serena Conti.

Il Paradiso delle signore 5 anticipazioni: Serena Conti è un nuovo personaggio

Alessandro Tersigni - che interpreta Vittorio Conti - di recente ha dichiarato che nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore ci sarà qualcuno o qualcosa appartenente al passato del suo personaggio che metterà a soqquadro la sua vita.

Una presenza ingombrante quindi, che non passerà inosservata e che potrebbe corrispondere proprio alla new entry Serena Conti. Al momento non si hanno notizie ufficiali sul legame che ci sarà tra Serena e Vittorio ma, avendo entrambi lo stesso cognome, avranno qualche vincolo di parentela.

Data la giovane età di Serena non si esclude che possa essere una figlia segreta di Vittorio, oppure una sorellina minore. Soltanto con il ritorno in televisione de Il Paradiso delle signore sarà possibile svelare l'arcano: ricordiamo che il debutto della nuova edizione è atteso per il 7 settembre.

Adelaide ritorna a casa ma senza il marito Achille

Le sorprese non sono finite qui perché le anticipazioni della nuova stagione della soap di Rai 1 rivelano che ci saranno delle novità anche per il personaggio di Adelaide.

La contessa, infatti, dopo la partenza per gli Stati Uniti d'America in compagnia del marito Achille Ravasi farà perdere le sue tracce, e la sua misteriosa sparizione preoccuperà Umberto.

L'uomo deciderà di prendere un aereo per recarsi sul posto e cercare di capire cosa possa essere accaduto. Vanessa Gravina (che veste i panni di Adelaide) in un'intervista al settimanale Nuovo Tv ha dichiarato che Adelaide tornerà a casa senza il marito Ravasi, ma non ha rivelato il motivo di questa inattesa separazione.

L'attrice milanese si è limitata a dire che accadrà un "fatto grave". Inoltre, sembra che quest'evento avrà delle ripercussioni sul carattere della contessa, destinata a diventare sempre più centrale nelle vicende de Il Paradiso delle signore 5.