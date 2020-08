Cresce l'attesa per la ripresa della programmazione autunnale di Rai 1 e in particolar modo per la messa in onda de Il Paradiso delle Signore 5, la soap opera del daytime che in questi anni è diventata un punto di riferimento per il pubblico televisivo. Dopo la sospensione degli episodi inediti avvenuta lo scorso aprile, causa Covid-19, la rete ammiraglia Rai ha deciso di mandare in onda le repliche della quarta stagione ma per tutti gli appassionati delle vicende delle Venere, l'attesa sta per terminare. Dal prossimo settembre, infatti, saranno trasmesse le nuove attese puntate in prima visione assoluta.

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 5 in onda su Rai 1 dal 7 settembre 2020

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni riguardanti la programmazione de Il Paradiso delle signore 5, rivelano che la soap opera tornerà in onda a partire da lunedì 7 settembre 2020, giorno in cui riprenderanno anche le altre trasmissioni autunnali del palinsesto di Rai 1, tra cui La Vita in diretta, condotta da Alberto Matano.

A partire da quel giorno, i telespettatori avranno la possibilità di conoscere i nuovi intrighi, le passioni e i colpi di scena che animeranno i vari personaggi de Il Paradiso delle signore. L'orario di messa in onda resta confermato alle 15:40.

Una nuova stagione che non lascerà insoddisfatto il pubblico, dato che ci saranno un bel po' di novità che non passeranno inosservate.

Nel dettaglio, le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 5 rivelano che ci sarà il ritorno del tutto inaspettato di Nicoletta, che metterà nuovamente piede il città e creerà un bel po' di caos nella vita del suo ex fidanzato Riccardo.

Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni: Nicoletta ritorna e mette in crisi il suo ex Riccardo

Riccardo, infatti, sarà in procinto di sposare l'astuta Ludovica Brancia, che lo ha ingannato facendogli credere di essere in dolce attesa. Il ritorno di Nicoletta a Milano, però, finirà per scompigliare tutte le carte in tavola e alla fine lui stesso metterà in discussione il suo imminente matrimonio, rendendosi conto di provare ancora un fortissimo sentimento nei confronti della sua ex.

Ma i colpi di scena non finiscono qui, perché le anticipazioni della soap opera di Rai 1 rivelano che ci sarà spazio anche per le nuove vicende di Marta e Vittorio, i quali dopo vari tentativi di riuscire ad avere un figlio, faranno i conti con un'inattesa sorpresa. I due, infatti, troveranno una bambina abbandonata davanti all'ingresso del Paradiso delle signore e cercheranno di fare il possibile per adottarla.