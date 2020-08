A partire dal mese di settembre torneranno a riaccendersi i riflettori su Il Paradiso delle Signore 5, le anticipazioni riguardanti queste nuove puntate della soap rivelano che per Riccardo, ad esempio, arriverà il momento delle fatidiche nozze (non volute dal ragazzo) con l'astuta Ludovica Brancia ma al tempo stesso dovrà fare i conti con il ritorno del tutto inaspettato della sua ex fidanzata Nicoletta.

Il Paradiso delle signore 5 anticipazioni: Ludovica e Riccardo pronti per il matrimonio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 5 in onda da settembre su Rai 1, rivelano che alla fine Ludovica Brancia riuscirà a portare a compimento il suo piano.

La ragazza, infatti, dopo aver fatto credere a Riccardo di essere incinta e in questo modo è riuscita a strappargli la promessa del matrimonio.

Un vero e proprio inganno a tutti gli effetti, visto che la Brancia non aspetta nessun bambino e nel corso della quinta stagione della soap, i due si prepareranno a vivere il momento delle nozze. Peccato, però, che ci sarà un ritorno a dir poco clamoroso che metterà in serio pericolo il piano diabolico di Ludovica.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 5, infatti, annunciano che la bella Nicoletta, dopo un periodo di assenza da Milano, tornerà di nuovo in città. E la sua riapparizione avverrà proprio nel momento in cui Riccardo si starà preparando al matrimonio con la Brancia.

Un durissimo colpo per il ragazzo, che dopo aver rivisto la sua ex fidanzata, si renderà conto che per tutto questo tempo non ha mai smesso di amarla. Cosa succederà a questo punto? Il matrimonio con la Brancia potrebbe essere in pericolo? Lo scopriremo nel corso dei nuovi episodi.

Gabriella riceve la proposta di matrimonio da Cosimo

E poi ancora nella quinta stagione della soap opera di Rai 1 assisteremo alla crisi d'amore di Gabriella, che si troverà divisa tra Cosimo e Salvatore. La bella Venere riceverà anche la proposta di matrimonio da parte di Cosimo, che l'ha prepotentemente corteggiata, approfittando del periodo di crisi che stava vivendo con il suo fidanzato storico.

Intanto per chi si fosse perso gli intrighi, le dinamiche e le passioni della quarta serie de Il Paradiso delle signore, in queste settimane gli episodi sono in onda in replica su Rai 1, nel solito slot orario delle 15,40. Un ottimo modo per recuperare gli episodi di questa serie di successo che anche in queste settimane continua a viaggiare sopra la soglia di 1.1 milioni di spettatori con uno share che oscilla tra il 10 e l'11%.