Manca sempre meno al fatidico ritorno in televisione de Il Paradiso delle Signore 5, la fortunatissima soap opera del pomeriggio che ritornerà dal 7 settembre con le nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni rivelano che ci saranno dei nuovi intrecci sentimentali che sicuramente terranno alta l'attenzione del fedelissimo pubblico, come quelli che riguarderanno il triangolo composto da Roberta, Federico e Marcello. Complice la crisi in corso, il giovane Marcello ne approfitterà per cercare di far breccia nel cuore della ragazza.

Il Paradiso delle signore 5 anticipazioni: Marcello proverà a conquistare il cuore di Roberta

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore 5, in onda dal mese di settembre in poi su Rai 1, rivelano che tra Roberta e Federico la situazione continuerà a non essere delle migliori.

Il ragazzo ritornerà nuovamente dalla Svizzera dopo essersi sottoposto all'ennesima operazione per tornare a camminare e questa volta l'esito sarà positivo.

Il giovane Cattaneo potrà tornare a camminare sulla sue stesse gambe, ma dal punto di vista sentimentale la situazione con Roberta non migliorerà affatto. Gli spoiler rivelano che i due dovranno fare i conti con l'ennesima crisi d'amore e questa volta ad approfittarne sarà Marcello.

Il ragazzo, che in un primo momento ha rispettato la crisi di Roberta, questa volta non resterà a guardare e sarà pronto a farsi avanti per conquistare il cuore della ragazza. Insomma la presenza di Marcello finirà per mettere sempre più in crisi il cuore della Venere, che a questo punto dovrà prendere una decisione sul suo futuro.

Chi dei due riuscirà a spuntarla? Lo scopriremo da settembre in poi su Rai 1.

Il ritorno a casa di Adelaide ma senza suo marito Achille Ravasi

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 5 rivelano che ci sarà spazio anche per le nuove vicende che riguarderanno il personaggio di Adelaide.

La contessa, dopo la sua partenza per gli Stati Uniti d'America, farà perdere per qualche tempo le sue tracce e ovviamente tale situazione desterà i sospetti di Umberto.

Per fortuna, però, come svelato dall'attrice Vanessa Gravina nel corso di un'intervista concessa al settimanale Nuovo Tv, Adelaide farà il suo ritorno a casa ma questa volta non sarà accompagnata da suo marito Achille Ravasi.

Il motivo di tale 'sparizione' non è stato svelato, anche se sicuramente non mancheranno i risvolti clamorosi. E poi ancora sempre la Gravina ha anticipato ai telespettatori della soap opera che Adelaide deciderà di entrare anche all'interno delle dinamiche del grande magazzino, che fino a poco tempo prima aveva sempre guardato in maniera del tutto contrariata.