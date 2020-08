Prosegue l'appuntamento con la soap opera Un posto al sole che non si fermerà neppure nel corso della settimana che va dal 10 al 14 agosto. Cinque nuove puntate terranno compagnia al pubblico della soap made in Italy, che da anni ormai è uno dei pilastri della programmazione di Rai 3.

Occhi puntati sul rapporto tra Alberto ed Eugenio, che in questa nuova settimana di messa in onda si ritroveranno ad avere un durissimo faccia a faccia, il quale si preannuncia decisamente scoppiettante.

Un posto al sole, le anticipazioni 10-14 agosto: Nicotera sotto ricatto da parte di Alberto

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 10 al 14 agosto su Rai 3 rivelano che in seguito a un impedimento da parte di Silvia, Alex e Rossella si ritroveranno nuovamente a collaborare assieme dopo le tensioni che hanno vissuto nell'ultimo periodo.

Per le due ragazze questa rappresenterà una vera e propria 'prova del nove': riusciranno a mettere da parte le incomprensioni e a riprendere in mano le redini del loro rapporto oppure questa collaborazione forzata finirà per rendere tutto ancora più difficile?

Nel frattempo la piccola Irene sarà vittima di un piccolo incidente che tuttavia scatenerà l'ira di papà Filippo: quest'ultimo, infatti, scaglierà tutta la propria rabbia e gelosia nei confronti della sua ex Serena. Per Nicotera, invece, proseguirà il periodo di riflessione: in particolar modo ripenserà a quello che è stato il ricatto di Alberto Palladini nei suoi confronti.

Gli spoiler della prossima settimana di Un posto al sole, fino a venerdì 14 agosto, inoltre, rivelano che per Nunzia arriverà il momento di fare i conti con sé stessa e i suoi problemi sentimentali.

La giovane Rossella, invece, sarà alle prese con una nuova dura prova da superare. La ragazza si bloccherà durante una pratica che avrebbe dovuto svolgere in ospedale e questo per lei sarà motivo di sconforto: per fortuna ci penserà Ornella a rincuorarla e a tirarle su il morale.

Filippo e Serena sempre più in crisi: esplode la tensione

Tra Filippo e Serena, invece, tornerà nuovamente il clima di burrasca e il loro rapporto entrerà sempre di più in crisi. In particolar modo la donna dovrà fare i conti con le costanti paure del suo ex, che renderanno tutto ancora più complicato e difficile da gestire.

Le anticipazioni di Un posto al sole, inoltre, rivelano che arriverà anche il fatidico momento dell'appuntamento tra Dolly e Cotugno, anche se l'esito finale non rispetterà le aspettative e bisognerà fare ancora un po' di strada per far sì che tutto fili nel migliore dei modi.