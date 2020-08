L'appuntamento con la soap opera Un posto al sole proseguirà anche nella settimana dal 17 al 21 agosto, nella fascia oraria che dalle 20:45 alle 21:15 circa, su Rai 3.

Anche in questa nuova settimana di messa in onda della serie partenopea non mancheranno i colpi di scena. In particolar modo, in queste nuove puntate della soap, ci sarà la fatidica confessione di Eugenio, il quale finalmente si libererà del peso che ha portato dentro per un po' di tempo, ammettendo a Viola di averla tradita.

Un posto al sole, anticipazioni 17-21 agosto: Viola apprende del tradimento

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole dal 17 al 21 agosto, rivelano che Alberto si renderà conto che la sua situazione è nuovamente in bilico e le cose potrebbero mettersi male.

Per Marina, invece, arriverà il momento di aprire la nuova stagione nelle vesti di amministratrice delegata: al suo fianco ci sarà Fabrizio, al quale la donna apparirà sempre più legata. Tutto questo non passerà inosservato e in particolar modo Roberto Ferri soffrirà per la distanza che si è creata con Marina.

Inoltre, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che per Eugenio arriverà il fatidico momento della verità. L'uomo, infatti, deciderà di avere un confronto con Viola, dove finalmente le confesserà il tradimento. L'incontro tra i due promette colpi di scena e l'esito finale si preannuncia incerto.

Intanto l'incontro tra Addolorata e Cotugno non andrà affatto nel migliore dei modi: a farne le spese sarà soprattutto Guido, che ancora una volta si ritroverà a dover consolare il suo amico vigile, il quale soffrirà molto per l'esito della sua uscita con la donna.

Filippo scopre che Leonardo spacciava

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame delle puntate di Un posto al sole in onda fino al 21 agosto, rivelano che Filippo farà una scoperta sconvolgente che lo porterà a prenderà una durissima decisione. L'uomo, infatti, apprenderà che Leonardo (che continua a frequentarsi con la sua ex moglie) spacciava droga sulla barca del chartering.

Amareggiato e deluso da questa scoperta, Filippo esigerà che Serena non veda mai più Leonardo in presenza della loro bambina Irene. Una reazione durissima, che metterà nuovamente a dura prova il già burrascoso rapporto tra Filippo e Serena.

Col passare del tempo, invece, Alberto Palladini comincerà a convincersi del fatto che molto presto verrà fatta chiarezza sulla sua posizione e che verrà portata alla luce la sua totale estraneità alle dinamiche del clan Tregara.

Ma sarà davvero così? Lo scopriremo nei prossimi episodi della soap opera di Rai 3.