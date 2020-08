Elisa Isoardi sarebbe la favorita, con Tullio Solenghi immediatamente a seguire. Sono questi i nomi dei primissimi candidati al successo della nuova edizione di Ballando con le Stelle che prenderà il via sabato 12 settembre in prima serata su Rai1. È l'agenzia di scommesse Eurobet ad avere già aperto il cartellone su cui si può puntare tra tutti i tredici partecipanti allo storico show presentato da Milly Carlucci.

Sabato 12 settembre prende il via la nuova edizione del programma di Rai 1 dedicato al ballo.

Eurobet ha già pubblicato il cartellone con le quote dei concorrenti in gara. La favorita, quotata a 6, è Isoardi: l'ex conduttrice de La Prova del Cuoco precede di poco un attore di lungo corso nel mondo dello spettacolo come Solenghi. Per l'artista dell'indimenticato trio Solenghi-Lopez-Marchesini, la quota sarebbe di 6,50. Come terzo favorito, secondo le quote Eurobet, ci sarebbe Gilles Rocca, quotato 7. Rocca è un attore e regista ed è divenuto famoso nell'edizione 2020 del Festival di Sanremo per essere andato a cercare Morgan dopo l'ormai celebre litigio con Bugo sul palco del teatro Ariston.

Chiudono il cartellone di Eurobet su Ballando con le Stelle Alessandra Mussolini e Ninetto Davoli

Proseguendo nell'analisi delle quote, in quarta posizione si trova l'attrice Vittoria Schisano a 7,50. Quinta posizione per l'attore Paolo Conticini, la cui vittoria sarebbe pagata otto volte la giocata.

Segue poi l'attrice Lina Sastri: 8,50 è la sua quota in cartellone. Un personaggio poi che non ha bisogno di troppe presentazioni come Barbara Bouchet sarebbe a quota 9. Segue poi Antonio Maria Catalani (Holaf): la vittoria del pittore verrebbe pagata 9,50 volte la giocata.

Qui c'è uno stacco nelle quote e per i prossimi nomi la vittoria sarebbe data meno probabile.

A 13 sarebbe pagata l'affermazione di Daniele Scardina. Il pugile King Toretto è stato recentemente fidanzato con Diletta Leotta ma la loro storia sarebbe finita. A 16 sarebbe poi pagata la vittoria del conduttore televisivo Costantino della Gherardesca. Andando avanti con le vittorie date sempre meno probabili da Eurobet troviamo Rosalinda Celentano. Il successo della figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori sarebbe pagato 18 volte la puntata. Nelle retrovie anche un altro personaggio che sicuramente farà molto parlare di sé in questa edizione: 21 è infatti la quota per il successo di Alessandra Mussolini. Per la politica e nipote del Duce sarà una nuova esperienza. Infine è data a 23 la vittoria di un altro veterano che si mette in gioco al programma di Milly Carlucci, ovvero l'attore Ninetto Davoli.