Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana "Beautiful", nelle puntate che sono andate in onda negli Stati Uniti ci saranno importanti novità. In particolare, Flo sarà più decisa che mai a confessare tutto a Brooke riguardo lo scambio di culle e la vera identità della piccola Phoebe. Nel mentre Liam, certo dell'ingenua confessione del piccolo Douglas, dovrà informare Steffy Forrester.

Purtroppo, per i fan di Beautiful bisognerà attendere settembre per vedere su Canale 5 l'epilogo della vicenda dello scambio delle culle. Allo stesso tempo, però, c'è da aggiungere che la storia che vede protagonisti Hope, Thomas, Liam e Steffy non finirà così, ma continuerà e andrà ancora per le lunghe anche dopo la scottante rivelazione.

Douglas dirà a Liam che Phoebe è in realtà Beth

In particolare, durante il matrimonio tra Hope e lo stilista, Spencer aveva ascoltato una conversazione molto sospetta. In seguito, questi suoi dubbi si sono rivelati fondati dopo aver assistito alla confessione del piccolo Douglas. In particolare, il bambino ha rivelato che la neonata Phoebe è in realtà Beth, la figlia che Hope e Liam credevano morta. Da un lato, però, Logan deciderà subito di allontanare il figlio di Thomas in quanto non crederà alle sue parole. Nel mentre, Liam continuerà ad ascoltare e sarà convinto che Douglas stia dicendo la verità.

Nel frattempo, Flo sarà ormai esasperata e non ne potrà più di tutte le bugie che ha dovuto raccontare.

Inoltre, la ragazza sarà stufa anche dei continui ricatti di Forrester junior e farà una scelta molto coraggiosa, rivelando a sua zia Brooke Logan il crimine che ha commesso.

Liam dovrà dire la verità a Steffy

Invece, Liam sarà all'oscuro della confessione della donna, ma certo delle parole di Douglas rifletterà su come informare Steffy.

Infatti, la piccola Phoebe ha trascorso il suo primo anno di vita con la Forrester e quindi sarà davvero devastante quando la donna conoscerà la verità.

Resterà dunque da vedere se Steffy accetterà o meno di ridare Phoebe alla sua madre naturale. Allo stesso tempo, bisognerà capire cosa deciderà di fare Liam dopo la rivelazione del piccolo Douglas.

L'uomo sarà molto combattuto e non saprà se restare accanto alla sconsolata Steffy o tornare dalla sua amata Hope e crescere la loro figlia ritrovata insieme.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle puntate di Beautiful su Canale 5 per scoprire ulteriori novità sulla vicenda e tutte le conseguenze per coloro hanno occultato questo crimine fino alla fine. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutti gli episodi durante il passaggio televisivo potrà recuperarle in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.