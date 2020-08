Per gli amanti di Beautiful ci sono delle importanti novità. Al contrario delle puntate trasmesse in Italia, in America gli episodi sono andati avanti: Steffy finalmente ritroverà l’amore con il dottor Finn.

La giovane Steffy ha avuto un brutto incidente stradale mentre era in moto, causato da Bill. Quest’ultimo ha trovato la giovane con la sua auto. Perdendo in considerazione alcuni dettagli, il detective Sanchez ha avviato le indagine per capire la dinamiche dell’incidente.

Nuovo inizio per la figlia Ridge

Dopo essere stata in ospedale le condizioni della figlia di Ridge sono migliorate con il tempo.

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che la giovane Forrester durante il periodo di convalescenza si è affidata alle cure del dottor Finnegan.

Steffy proverà un certo interesse verso il suo fisioterapista. La conoscenza con quest’ultimo porterà la figlia di Ridge ad aprire le porte del suo cuore. I fan dell’amata soap assisteranno a un rapporto di complicità tra i due protagonisti di Beautiful dopo una visita a domicilio.

Nella puntata americana trasmessa venerdì 7 agosto, Finnegan ha mostrato di essere interessato ai racconti della sua paziente. In particolare, il dottore ha espresso soddisfazione per le cure che sembrano funzionare. I due dopo uno scambio di battute hanno cominciato ad aprirsi l’uno con l’altro della loro vita privata.

A tal proposito il dottor Finn ha confidato alla sua paziente di essersi documentato sulla Forrester Ceeations. Steffy invece, quando ha parlato di Kelly non ha potuto fare a meno di parlare della storia naufragata con Liam. Al termine della visita domiciliare Finnegan ha precisato che spesso andrà a trovare Steffy.

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni americane di Beautiful parlano anche di un complotto ai danni di Steffy. Quinn e Shauna inizieranno a dare delle pillole alla figlia di Ridge, che le provocheranno un ulteriore malessere. Dalle anticipazione dell’amata soap opera al momento non si riesce a capire come le donne porteranno a termine il loro piano.

In Italia Beautiful andrà in ferie

La soap opera targata Mediaset dal 3 agosto è andata ufficialmente in ferie. Una notizia che ha deluso gli amanti della storica serie televisiva visto già il grande divario tra gli episodi italiani e quelli americani. Al posto di Beautiful l’azienda di Cologno Monzese ha deciso di inserire un doppio appuntamento della soap iberica Una Vita. Almeno fino all’ultima settimana di agosto sul palinsesto Mediaset non compare la messa in onda della storica serie televisiva.