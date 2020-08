Molti colpi di scena attendono i fan di Beautiful nel corso delle prossime settimane che vedranno venire a galla tutte le macchinazioni messe in atto da Thomas per impedire che la verità su Beth venisse scoperta. Il giovane tra l'altro, si ritroverà in ospedale dopo essere caduto dalla scogliera e, proprio qui, dovrà rispondere alle domande di Ridge che vorrà vederci chiaro sulla morte di Emma Barber. Il marito di Brooke infatti, verrà a sapere che proprio la sera dell'incidente, Thomas aveva discusso con Emma e che l'aveva seguita in auto. Sarà Thomas, messo alle strette, a svelargli di non aver prestato soccorso alla giovane, lasciandola morire senza chiamare aiuto.

Ridge chiede spiegazioni a Thomas sull'incidente di Emma

Thomas, in ospedale a seguito della caduta dalla scogliera, si ritroverà nel corso delle prossime puntate di Beautiful, a dover dare spiegazioni su tutte le sue macchinazioni al padre Ridge. Quest'ultimo cercherà di fare di tutto pur di aiutare il figlio e non farlo finire in prigione e chiederà a Thomas come si siano svolti i fatti la sera dell'incidente di Emma Barber, in cui la giovane stagista perse la vita. Ridge infatti, sarà venuto a conoscenza del fatto che il figlio ha seguito l'auto di Emma e vorrà vederci chiaro sull'intera vicenda, come tra l'altro, starà facendo anche il detective Sanchez.

Beautiful, trame Usa: Ridge scopre che Thomas ha lasciato morire Emma

Dalle anticipazioni su ciò che è andato in onda negli Stati Uniti, si verrà a sapere che Ridge incalzerà Thomas con le sue domande, al fine di sapere la verità. Thomas ammetterà di aver seguito Emma per impedirle di raggiungere Hope e raccontarle la verità su Beth, ma non ammetterà di aver provocato l'incidente.

Da quanto si apprende, il giovane dirà al padre di aver visto l'auto in fondo alla scarpata e di non aver prestato soccorso alla stagista, lasciandola di fatto al suo tragico destino. Ridge sarà sconvolto da quanto sentito e cercherà di far capire a Thomas come il suo comportamento abbia portato alla tragica morte di Emma.

Ridge sconvolto dopo aver appreso la verità sull'incidente di Emma

Secondo Ridge infatti, la ragazza poteva salvarsi se solo Thomas le avesse prestato soccorso e non fosse fuggito dal luogo dell'incidente. Lo stilista non si capaciterà di come il figlio abbia potuto fare una cosa del genere e si domanderà quale altro segreto abbia ancora in serbo per lui. Thomas in lacrime, tenterà di giustificarsi dicendo di aver voluto fare ciò che era meglio per tutti. Ridge nonostante sia sconvolto dalle parole del figlio, riuscirà a calmarsi e deciderà comunque di stare accanto a Thomas per aiutarlo a superare il difficile momento, certo del fatto che il carcere non sia il posto adatto per risolvere i suoi problemi psicologici.

A causa della differenza temporale tra la messa in onda statunitense e quella italiana, quanto sopra citato, verrà trasmesso su Canale 5 presumibilmente verso inizio autunno, ma non ci sono ancora date certe.