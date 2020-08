Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda ai primi di settembre negli Stati Uniti rivelano che ci sarà nuovamente battaglia tra Hope Logan e Steffy Forrester. In particolar modo, la moglie di Liam manifesterà l'intenzione di prendersi cura di Kelly, ma dovrà fare i conti con la fiera opposizione della madre della bimba ancora convalescente dopo un incidente stradale.

Beautiful: Ridge capisce che Shauna è la donna giusta per lui

Le anticipazioni americane di Beautiful riportano che Ridge sceglierà la donna con la quale trascorrerà il resto della sua vita.

Lo stilista correrà da Shauna dopo aver capito che sua moglie Brooke ama ancora Bill. In questa circostanza Forrester si convincerà che la madre di Flo è la donna giusta per lui.

Bill, invece, sarà ancora tentato dall'idea di poter essere il compagno di Logan, ma allo stesso tempo non vorrà perdere Katie e suo figlio Will. Spencer dovrà comunque prendere una decisione definitiva tra le due sorelle. Successivamente il magnate darà a Liam dei consigli su come comportarsi con Hope e Steffy. Bill gli dirà che non potrà continuare a barcamenarsi tra le due donne e dovrà fare chiarezza sui suoi sentimenti.

Hope vuole occuparsi di Kelly fino alla guarigione di Steffy

Le trame americane della soap opera evidenziano che Liam dirà a Hope di essere preoccupato per Steffy.

Il giovane si dirà convinto che l'ex moglie abbia sviluppato una dipendenza agli antidolorifici che le sono stati prescritti come cura in seguito all'incidente in motocicletta. Logan, a questo punto, deciderà di non starsene con le mani in mano: si recherà da Forrester per capire meglio la situazione e avrà un'idea che turberà Steffy.

Hope manifesterà l'intenzione di prendersi cura di Kelly fino alla completa guarigione della sorellastra. La sorella di Thomas però si opporrà a questa proposta, dicendo a Logan di essere pienamente in grado di accudire la sua bimba.

Carter e Zoe si baciano

Il dottor Finn si recherà da Steffy per visitarla e per assicurarsi che le sue condizioni di salute stiano migliorando.

In quest'occasione i due giovani si avvicineranno ancora di più. Nel frattempo, Carter e Zoe si scambieranno il loro primo bacio. La figlia di Reese ringrazierà Walton per esserle stato vicino dopo la rottura con Thomas. La neo-coppia però dovrà fare conti con Xander che potrebbe essere una potenziale minaccia per la loro relazione.

Ricordiamo che questi episodi di Beautiful dovrebbero andare in onda su Canale 5 tra circa un anno per la differenza temporale di programmazione fra la televisione italiana e quella statunitense.