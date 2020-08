Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera scritta dai fratelli Bell e trasmessa da oltre trent'anni in Italia. Le trame delle puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5 raccontano che nasceranno alcune tensioni tra Ridge Forrester e Brooke Logan (Katherine Kelly Lang). Infatti lo stilista arriverà ad accusare sua moglie di aver fatto finire suo figlio Thomas in ospedale dopo averlo spinto giù dalla scogliera.

Beautiful: Ridge incolpa Brooke dell'incidente di Thomas

Le anticipazioni di Beautiful, delle puntate in onda dopo la pausa estiva, analizzano le conseguenze dell'incidente di Thomas. Tutto inizierà quando il giovane si recherà a casa di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), luogo in cui avrà una furente discussione con Hope, dopo aver saputo della sua decisione di annullare le loro nozze.

In questo frangente gli animi dei due personaggi si surriscalderanno ulteriormente, tanto che Brooke temerà per la sorte della figlia. La donna, a questo punto, deciderà d'intervenire nello scontro, dando una spinta al figliastro che precipiterà giù dalla scogliera.

Il padre di Douglas verrà trasportato in clinica. Ridge passeggerà nervoso nei corridoi del reparto in attesa del responso dei medici. Purtroppo la situazione del figlio apparirà molto grave, mentre Brooke insisterà sul fatto di non averlo spinto volontariamente dal dirupo. Ridge Forrester, però, non sembrerà convinto dalla versione che verrà raccontata dalla moglie, in quanto è sicuro che abbia voluto uccidere suo figlio. Alla fine la coppia avrà un violento litigio dove lo stilista esasperato l'accuserà di aver sempre avuto problemi con il fratello di Steffy.

Bill, Justin e Katie prendono le difese di Brooke

Gli spoiler Usa della soap opera svelano che la notizia dell'incidente del giovane giungerà alla Spencer Publications, dove Bill, Justin e Katie (Heather Tom) avranno pareri contrastanti sulla vicenda. Se quest'ultima difenderà Brooke, in quanto certa che abbia voluto difendere Hope, Bill ammetterà che il giovane ha meritato quello che gli è successo, in quanto (tesi che sarà condivisa anche da Justin) è certo che Thomas sia colpevole del decesso della nipote Emma.

Hope convincerà Liam (Scott Clifton) a raggiungere Brooke e Ridge in ospedale. La ragazza apparirà molto preoccupata per l'ex marito, nonostante tutto il male ricevuto. Liam, invece, temerà che Brooke venga incolpata dell'ipotetico decesso di Thomas. Durante il viaggio il ragazzo avrà durissime parole per il rivale, tanto da volere la sua guarigione solo per mettergli le mani addosso.