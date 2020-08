Le ultime anticipazioni di Beautiful rivelano che Steffy scivolerà nella dipendenza da antidolorifici dopo l'incidente in moto causato da Bill Spencer. La giovane Forrester passerà diversi giorni in ospedale e verrà curata dall'affascinante dottor Finnegan. Il medico le spiegherà che, a causa delle numerose contusioni e danni alle articolazioni, la convalescenza sarà lunga e complicata, non esente da dolore.

Per aiutarla a sopportare le fitte, Finnegan prescriverà a Steffy dei forti farmaci. Giorno dopo giorno, Steffy inizierà a farne un uso spropositato, diventandone dipendente. Ad accorgersi che qualcosa non va sarà Thomas, dopo aver trovato una boccetta vuota di pillole a casa della sorella.

Beautiful, anticipazioni Usa: il dilemma di Finnegan

Thomas sarà profondamente preoccupato quando scoprirà a casa di Steffy una boccettina completamente vuota di antidolorifici. Il giovane Forrester, almeno in un primo momento, penserà di sfruttare la cosa a suo favore, ma i rimorsi di coscienza lo attanaglieranno a tal punto d'andare dal dottor Finn e metterlo al corrente della situazione.

Secondo le anticipazioni di Beautiful, Finn non saprà come comportarsi. Il bel dottore è coinvolto sentimentalmente con Steffy e vorrebbe che non soffrisse, ma sa bene che prescrivendole altre medicine non farebbe altro che gettare benzina sul fuoco.

La decisione di Ridge negli episodi americani di Beautiful

Ci sarà apprensione anche per la complicata situazione che vede Ridge sposato con Shauna. Forrester, dopo il suo viaggio a Las Vegas, si è ritrovato l'anello al dito senza sapere nemmeno come sia successo. A tal proposito, Brooke informerà Quinn che, per quanto la riguarda, è certa che le nozze siano solo una farsa e di essere pronta a tutto per dimostrarlo.

Dal canto suo, anche Ridge inizierà a maturare dei sospetti sull'assurdo matrimonio. La pressione si farà sentire e Shauna sarà pervasa dall'ansia. Brooke e Ridge litigheranno quando lui le chiederà perdono. Forrester però cambierà completamente atteggiamento una volta scoperto che la bella Logan e Bill si sono baciati.

Ancora una volta, Brooke lo ha tradito con il suo peggior rivale. Tuttavia, nelle nuove puntate di Beautiful, Katie potrebbe essere la chiave giusta per portare a galla la verità. La donna origlierà una strana conversazione tra Bill e Quinn, nella quale Fuller invita Spencer a riconquistare Brooke. I due parleranno anche del ''piano di Shauna'' volto a incastrare Ridge. Katie correrà dalla sorella per metterla in guardia? Proprio quando tutto sembrerà filare per il verso giusto, Forrester prenderà una decisione inaspettata: lascerà Brooke, con grande gioia di Shauna.