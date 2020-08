Nelle puntate di Beautiful appena andate in onda negli Stati Uniti, Steffy sta affrontando le conseguenze del terribile incidente in moto di cui è stata vittima. Dopo aver passato molti giorni in ospedale sotto le cure premurose del dottor Finn, la sorella di Thomas verrà dimessa, ma nasconderà a tutti di provare ancora forti dolori. La giovane sarà decisa a non far uso di antidolorifici ma ben presto cambierà idea, cedendo anche ai suggerimenti di Thomas, il quale la incoraggerà a prendere i potenti medicinali. Per Steffy potrebbe cominciare una vera è propria dipendenza e, solo con il prosieguo delle puntate, si scoprirà cosa accadrà alla giovane figlia di Ridge.

Il dottor Finn si prende cura di Steffy dopo l'incidente in moto

Nelle puntate andate in onda negli Usa in questi ultimi giorni, le vicende sono incentrate su Steffy e sulle conseguenze dell'incidente in moto di cui è stata vittima. Stando a quanto si apprende, la figlia di Ridge verrà investita da Bill e il trauma riportato nella caduta, la costringerà a un periodo in ospedale. Nonostante siano state escluse lesioni alla colonna vertebrale o un trauma cranico, Steffy sembrerà essere molto dolorante a causa della frattura alle costole, anche se la ragazza cercherà di nasconderlo.

Il dottor John 'Finn' Finnegan cercherà di dissuaderla dal fare l'eroina e le farà promettere di assumere gli antidolorifici così come da sua prescrizione.

Beautiful, spoiler Usa: Thomas incoraggia Steffy ad assumere gli antidolorifici

Steffy dunque, una volta dimessa dall'ospedale, farà il suo ritorno a casa, dove verrà accolta da Liam e Hope, i quali nel frattempo si saranno presi cura di Kelly. I dolori per Steffy non cesseranno, costringendola suo malgrado, ad assumere le pasticche prescritte dal dottor Finn.

Anche Thomas farà ritorno in città, dopo un viaggio spirituale e sembrerà essere cambiato, consapevole di tutto il male causato in passato alla sua famiglia e a Hope. Thomas riuscirà ad ottenere il perdono della sorella e si preoccuperà quando la vedrà sofferente. Sarà a questo punto che il giovane Forrester incoraggerà Steffy ad assumere gli antidolorifici.

Intanto, il dottor Finn chiamerà Steffy per sincerarsi delle sue condizioni e si scoprirà che il giovane medico abita a poca distanza dalla casa della giovane Forrester. Steffy coglierà l'occasione per chiedere una nuova prescrizione, visto che le sue pillole saranno quasi terminate. La giovane sembrerà non poter fare a mano degli antidolorifici, mentre il giovane medico sembrerà essere molto ottimista sulla guarigione della sua paziente. Tra i due sembrerà esserci una forte complicità e, dalle indiscrezioni provenienti da oltreoceano, pare che Finn possa ben presto far breccia nel cuore di Steffy.

In attesa di ulteriori news sulla storyline tra Finn e Steffy, si ricorda che la soap tv Beautiful tornerà in onda su Canale 5 dopo la pausa legata al Ferragosto.