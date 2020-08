Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono a Ibiza insieme. Dopo il breve flirt con Gianmaria Antinolfi, la show girl è volata a Ibiza dove l'ha raggiunta l'hair stylist e, a detta degli amici, il feeling fra i due è molto forte. Nell'isola spagnola c'è anche Stefano De Martino che si alterna con la ex compagna nella gestione del piccolo Santiago.

Secondo quanto riportato sul magazine Chi, in edicola da mercoledì 19 agosto, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono a Ibiza insieme. La conduttrice, che si trovava sull'isola spagnola con gli amici e con il figlio, è stata raggiunta dall'hair stylist.

Secondo quanto riportato nell'articolo pubblicato sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, Belen e Spinalbese si sarebbero conosciuti grazie a un amico in comune che li avrebbe presentati e Antonino avrebbe modificato le sue vacanze per volare a Ibiza dalla Rodriguez.

Spinalbese è corteggiato, ma ora è con Belen

Antonino Spinalbese, secondo quanto scritto nell'articolo di Gabriele Parpiglia, sarebbe molto corteggiato dalle sue clienti. Spinalbese lavora come hair stylist in un negozio in centro a Milano e le signore, dopo essersi fatte i capelli, sembra gli chiedano selfie come ricordo. Al momento, il rapporto fra Belen e Antonino Spinalbese, è stato definito come 'calda amicizia'. Sul servizio pubblicato su Chi sembrerebbe che il flirt fra la Rodriguez e il parrucchiere sia stato confermato dagli amici.

La storia d'amore fra Belen e Stefano De Martino

La storia d'amore fra Belen e Stefano De Martino è terminata da qualche mese e la Rodriguez qualche settimana fa è stata immortalata mentre si scambiava un bacio con Gianmaria Antinolfi, ma la loro frequentazione è durata poco tempo. Il ballerino vorrebbe ricucire il rapporto con la show girl argentina ma Belen sembrerebbe irremovibile sul dare una possibilità all'ex compagno.

Durante una serata karaoke in casa, la Rodriguez ha cambiato il testo di una canzone di Gianluca Grignani, lanciando una probabile frecciatina a Stefano. Nel momento in cui ha intonato la strofa della canzone La mia storia fra le dita: ''Un uomo va anche perdonato'', ha pronunciato un secco ''No'', quasi a sottolineare di non voler dar modo a Stefano di ricucire un rapporto con lei.

Le motivazioni che hanno portato De Martino e Belen ad allontanarsi non sono ancora chiare e la coppia non ha mai spiegato cosa li ha portati a separarsi. Non resta che attendere un po' di tempo per vedere se il feeling fra la Rodriguez ed Antonino Spinalbese si trasformerà in qualcosa di importante o se rimarrà un breve flirt estivo.