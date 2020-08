Belen Rodriguez e Giulia De Lellis sono due delle donne più chiacchierate del Gossip nostrano ma, a differenza di quello che accade di solito, stavolta non sono le loro storie d'amore (vere o presunte) a far parlare i curiosi. Tramite i loro seguitissimi profili Instagram, infatti, le due ex di Andrea Iannone hanno informato i fan di essersi sottoposte al tampone per scoprire se hanno contratto il Coronavirus in vacanza: l'esito è stato negativo per entrambe.

Belen torna da Ibiza e fa il tampone: negativa

Belen Rodriguez ha lasciato la sua amata Ibiza per far rientro in Italia. Le vacanze della showgirl, però, non sono finite.

Dando un'occhiata al suo profilo Instagram si scopre che l'argentina al momento si trova in Campania, per un altro weekend di totale relax in compagnia dell'amico Mattia e della sorella Cecilia (forse anche lei tornata single durante l'estate).

Probabilmente pressata dalle domande dei suoi follower sull'obbligo di fare il tampone per chi rientra a casa da località turistiche considerate a rischio, la presentatrice Mediaset ha fatto chiarezza a riguardo condividendo nelle sue storie su Instagram il risultato del controllo medico che ha fatto non appena ha messo piede nel nostro Paese.

Il tampone al quale si è sottoposta la soubrette dopo un soggiorno di qualche settimana alle Baleari è negativo: la 35enne, dunque, non ha contratto il coronavirus in vacanza.

Giulia De Lellis come Belen: sollievo dopo l'esito del tampone

Anche Giulia De Lellis ha usato Instagram per aggiornare i fan sul suo stato di salute. Appena rientrata a Milano dalla Sardegna (dove è stata in vacanza per un paio di settimane con amici e parenti), l'influencer si è sottoposta al tampone.

"Fortunatamente sono risultata negativa, quindi sono sanissima", ha fatto sapere la giovane prima di spiegare che per stare ancora più tranquilla resterà da sola in casa per i prossimi giorni: "Eviterò d'incontrare la mia famiglia, non si sa mai".

La romana ha fatto mea culpa confessando: "Ho avuto la brillante idea di fare serata, non al Billionaire, ma sono stata in un posto dove c'era tanta gente".

Sebbene sia stata in contatto con folti gruppi di persone sull'isola, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è stata contagiata e presto potrà tornare alla vita normale dopo un breve periodo d'isolamento volontario tra le mura di casa per precauzione.

L'estate di Belen e Giulia

Sono appena tornate a casa, ma Belen e Giulia sono state le principali protagoniste delle riviste e dei siti di gossip per tutta l'estate. La prima, ad esempio, è stata in copertina da quando è diventata ufficiale la separazione da Stefano De Martino.

Tra giugno e luglio la showgirl ha frequentato l'imprenditore campano Gianmaria Antinolfi, mentre poche settimane fa è toccato al parrucchiere Antonino Spinalbese finire al centro delle chiacchiere per il presunto flirt che sta vivendo con l'argentina tra Milano e Ibiza.

Vacanze decisamente diverse per la bella Giulia: poco più di un mese fa, infatti, la ragazza ha confermato di essere in crisi col fidanzato Andrea Damante. Dopo aver soggiornato entrambi in Sardegna, ma con diverse compagnie, i due ex di Uomini e Donne sono rientrati in città senza trovare un punto d'incontro.

Nelle storie pubblicate su Instagram il 28 agosto, infatti, l'influencer ha informato i fan di essersi trasferita in una casa provvisoria.